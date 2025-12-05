YEMEK

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas' hasadı: İzmir'den tüm Türkiye'ye dağıtılıyor!

İçerik devam ediyor

İzmir’in Menemen Ovası’nda kışlık sebze hasadı tüm hızıyla sürerken, 'kırmızı elmas' olarak anılan kırmızı pancarda bereketli bir sezon yaşanıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla çamurlu tarlalara giren tarım işçileri, sağlık deposu kırmızı pancarı tek tek topraktan çıkararak zahmetli bir hasat mesaisine başlıyor. Turşudan şalgam suyuna kadar pek çok üründe kullanılan kırmızı pancar, bu yılki yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Gediz Ovası'nın verimli topraklarına sahip Menemen ilçesinde kışlık sebze hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık deposu olarak görülen, özellikle turşu ve şalgam suyu yapımında kullanılan kırmızı pancar, tarladan sofralara uzanan yolculuğuna başladı.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 1

Menemen Ovası'nda binlerce dönüm arazide ekimi yapılan ve yılda ortalama 40 bin ton rekolte elde edilen ürünü toplamak için tarım işçileri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaların yolunu tutuyor.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 2

Yağışlı havaların ardından çamurlu tarlada güçlükle ilerleyen işçiler, pancarları tek tek topraktan sökerek temizleme işlemini gerçekleştiriyor. Büyük bir titizlikle boylarına göre ayrılan pancarlar, çuvallara doldurularak kamyonlara yükleniyor.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 3

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA GÖNDERİLİYOR

Bölge ekonomisine büyük katkı sağlayan kırmızı pancarlar, Menemen'den Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 4

Özellikle Adana ve Mersin bölgesindeki şalgam suyu fabrikalarının hammadde ihtiyacını karşılayan "Kırmızı elmas" kalitesi ve rengiyle ihracat kapılarını da aralıyor. Ancak üretimden tüketime uzanan zincirde oluşan fiyat farkı dikkat çekiyor. Üreticinin büyük emekle yetiştirdiği kırmızı pancar tarlada 10 TL'den alıcı bulurken, pazar tezgahlarında ve market raflarında ise fiyatı 40 TL'ye kadar çıkıyor.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 5

TARLADA 10 LİRA TEZGAHTA 40 LİRA

Yanıköy'de baba mesleği olan tarımla yaklaşık 20 yıldır uğraştığını aktaran üretici Turgay Yıldırım, "Ağustos ayının başı gibi ektiğimiz ve çimlenme aşaması oldukça hassas olan kırmızı pancarın hasadı, Ekim ayında başlayıp duruma göre Ocak, Şubat veya Mart aylarına kadar süren zorlu bir süreci kapsıyor. Yağmur, soğuk ve çamur demeden çalışmaya devam etsek de ne yazık ki ürünümüz hak ettiği değeri bulamıyor; tarlada 10 liraya çıkan mal pazarda ve marketlerde ortalama 40 liradan satılırken, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen yine çiftçi oluyor. Tonaj ve verimden memnun olsak da fiyat konusunda yaşadığımız mağduriyet nedeniyle bu işin sonunun nereye varacağını bilemiyoruz." dedi. Şifa deposu olan kırmızı pancarı mevsiminde herkese tavsiye ettiğini vurgulayan Yıldırım, "Şimdilerde pek çiftçi yetişmiyor. Ürünlerin paraya çevrilmesine kadar geçen 90-100 günlük sürede sabretmek zor geldiğinden, yeni nesil artık bu meşakkatli meslekle uğraşmak istemiyor." diye ekledi.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 6

"KIRMIZI ELMAS"

Verimli toprakta yetişen ve yağmuru seven bir ürün olan kırmızı pancarın hasadının Ekim ayında başladığını ifade eden tarım işçisi Helin Özgün, "Biz de bu dönemde yağmur çamur dinlemeden çalışarak ürünleri kökleyip kasalıyoruz. Sapları temizlenip yapraklarından salata da yapılabilen pancarlar, havuzda çamurlarından arındırıldıktan sonra hale ve marketlere gönderilerek sofralarımıza ulaşıyor. Kana faydası olduğu için tüketilmesi tavsiye edilen ve halk arasında ‘Kırmızı elmas' olarak bilinen bu sebze; haşlanıp sirke ve yağ ile soslayarak lezzetli bir şekilde yenebiliyor" ifadelerini kullandı.

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 7

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 8

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 9

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 10

Tarlada 10 TL , tezgahta 40 TL! ‘Kırmızı elmas hasadı: İzmir den tüm Türkiye ye dağıtılıyor! 11

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

