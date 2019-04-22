Mynet Trend

Açıkta satılan bu ürünleri sakın almayın!

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 22.04.2019 10:33 | Son Güncelleme

Yaz aylarının yaklaşmasıyla açıkta satılan gıdalarla ilgili riskler artış gösteriyor. Artan zamlarla birlikte tüketicinin açıkta satılan gıdalara yöneldiğine ve buradaki risklere dikkat çeken Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner; özellikle kuruyemiş, baharat, kuru meyve, et, tavuk, süt ürünleri ve bakliyat gibi gıdalarda kesinlikle resmi kontrollere tabi ambalajlı ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıkta satılan bu ürünleri sakın almayın!

“Bir gıdanın kimin tarafından üretildiğinin ve Resmi Kontrollerden geçtiğinin bilinmesi lazım. Hangi tarihte üretildiği, son kullanım tarihi, içinde ne bulunduğu, üreticinin bakanlığa kayıtlı olup olmadığını, yani bir ürünün etiketini okumayı bilmemiz gerekiyor. Eğer riskli bir gıdayı etiketsiz ve ambalajsız halde satın alıyorsanız, muhtemelen resmi kontrollerden geçmemiş izinsiz bir gıdayı alıyorsunuz ve tüketici olarak hijyen ve gıda güvenliği anlamında ciddi bir hata yapıyorsunuz.” diyen Gıda Güvenliği Derneği Başkanı Samim Saner'in konu ile ilgili diğer açıklamaları:

AÇIKTA SATILAN KURUYEMİŞTE 'AFLATOKSİN' RİSKİ ARTIYOR

1555670851_A____ktakuruyemis

Özellikle yaz aylarının yaklaşmasıyla açıkta satılan ürünler içinde en fazla risk barındıran gıda gruplarının başında kuruyemiş, kuru meyve, baharatlar ve bakliyatlar geliyor. Özellikle kuruyemiş ve kuru meyvelerden kayısı, gün kurusu, fındık, yerfıstığı, Antepfıstığı alırken tüketicilerin kesinlikle ambalajlı ürünlere yönelmeleri gerektiğini söyleyen Saner, aflatoksin riskine de işaret etti: “Açıkta satılan kuru meyveler ve kuruyemişler karaciğer kanseri riski barındırıyor çünkü ürün tarladan sofraya gelene kadar hijyen teknolojilerinin önemi çok büyük. Bu, direkt karaciğer sağlığımızı etkileyen bir faktör!”

'SICAK SATILAN KURUYEMİŞ TAZE DEMEK DEĞİLDİR'

Tüketicilerin açıkta satılan kuruyemişler sıcak servis edildiğinde o ürünün ‘taze’ olarak benimsediğini vurgulayan Samim Saner, gerçek anlamda tazelik ve hijyen için en güvenli yolun ambalajlı ve son kullanma tarihi belli ürünleri tercih etmek olacağını vurguladı.

SADECE AMBALAJLI KÜÖES HAYVANLARI TÜKETİN

Açıkta satılan kümes hayvanlarının kesinlikle satın alınmaması gerektiğini vurgulayan Saner, ürünün ambalajlı ve Tarım ve Ormancılık Bakanlığı tarafından onay-kayıt numarası verilmiş firmalar tarafından üretilmiş olmasının çok önemli olduğunu dile getirdi. Öte yandan Saner, açıkta satılan ürünler arasında en yaygın olan balık kategorisi için tazelik ve hijyen ipuçlarını sıraladı: “Taze balığın eti sert ve dışı parlak, aynı şekilde yüzgeçleri de parlak ve kırmızı olmalıdır. Bastırıldığında yüzeyinde çökme meydana gelmemeli, gözleri berrak ve dolu olmalıdır. Ayrıca kenarlarında sarı ve kahverengi renk oluşumları gözlenmemelidir. Taze balıklarda gözler kabarık ve parlak göz bebeği de belirgindir, bayatlamış balıklarda ise çökük durumda ve üzeri belirgin bir tabaka ile kaplıdır.”

AÇIKTA SATILAN SOKAK SÜTÜ 'ORGANİK' GİBİ TANITILIYOR

1555670835_S__t_G__rsel

Son zamanlarda halk arasında pastörize ve UHT sütlere karşı son derece yanlış ve bilimsel gerçeklere dayanmayan bir algı yerleşmeye başladığını ve açıkta satılan sütün ‘organik’ algısıyla tüketiciyi yanılttığını belirten Saner, Organik süt almak isteyenlerin ancak üzerinde Türkiye haritalı Organik logosu olan sütlere güvenebileceklerinin altını çizdi. Açık süt almak isteyen tüketicilerin ise sütlerini Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından denetlenen çiğ süt satış noktalarından almaları gerektiğini belirtti. Saner, tüketicilerin sadece tadı hoşuna gidiyor diye kendilerinin ve ailelerinin sağlıklarından olmamaları için açıkta satılan sütlere itibar etmemeleri gerektiğini vurguladı.

PARTNERBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınızBu küpü gözaltlarınıza sürün! Sonuca inanamayacaksınız
Her 3 kişiden birinde görülüyor! Sadece yarım saat yürüyerek...Her 3 kişiden birinde görülüyor! Sadece yarım saat yürüyerek...
Stres ve moral bozukluğu bu hastalığı ilerletiyor...Stres ve moral bozukluğu bu hastalığı ilerletiyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sağlık yiyecek kuruyemiş

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son açıklama

Asker eğlencesinde kan aktı!

Asker eğlencesinde kan aktı!

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Otomotiv devi duyurdu! Bu model dört gözle bekleniyor

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

Yıldız futbolcu trafik kazası geçirdi

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Ekmek yemeyenlere kötü haber!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

Misafir tarafından öpüldü, hayatı kabusa döndü! Aileler dikkat!

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

'Gizli' hastalığa dikkat! Bu belirtiler sizde de varsa...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damar sağlığını korumak için 7 önlem

Her 3 kişiden birinde görülüyor! Sadece yarım saat yürüyerek...

PET/MR yöntemi nedir, ne işe yarar? PET/MR yönteminin faydaları nelerdir?

Stres ve moral bozukluğu bu hastalığı ilerletiyor...

Diş çekimi sonrası yaşadığı sağlık sorunları hayatına mal oluyordu

Sizin de başınıza gelebilir! Her şey dişini çektirmesiyle başladı

Fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir? Fibromiyaljinin nedeni nedir, tedavisi nasıl yapılır?

Fibromiyaljinin en yaygın görülen belirtisi...

Şok araştırma: Türkiye'de bakın kaç kilo ilaç çöpe gidiyor!

Türkiye'de bakın kaç kilo ilaç çöpe gidiyor!

Böbrek taşı nedir? Böbrek taşı nasıl engellenir?

Dikkat, hava ısınınca ortaya çıkıyor! Suya limon sıkarsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.