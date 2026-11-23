Honor'ın Honor 700, 700 Pro ve 700S'den oluşan yeni akıllı telefon serisi, Çin'de resmi olarak tanıtıldı. Honor 700 serisinin en dikkat çekici yeniliği, üç modelde de bulunan arka ekran. Akıllı saat ekranını andıran bu kare dokunmatik panel, 1,59 inç boyutunda.

Saat ve bildirimleri gösterebilen ekran, duvar kâğıtları ve yapay zekâ destekli sanal evcil hayvanlarla kişiselleştirilebiliyor. Ayrıca arka kameralar için tam işlevli bir vizör olarak da kullanılabiliyor.

Kamera tarafında her iki model de 200 megapiksel ana kamera ve 12 megapiksel ultra geniş açılı kamerayla donatılmış durumda. Honor 700, bunlara ek olarak 50 megapiksel periskop telefoto kameraya sahip.

Honor ayrıca kalp atış hızını ve kandaki oksijen seviyesini ölçebilen özel bir optik PPG sensörü de sunuyor.

HONOR 700 VE 700S'NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Her iki telefonda da FHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan 6,57 inç AMOLED ekran bulunuyor. Ekrana entegre parmak izi okuyucusuyla gelen cihazların ön tarafında ise 50 megapiksel selfie kamerası yer alıyor.

Honor 700, Snapdragon 8s Gen 4 işlemciden güç alırken Honor 700S'de Snapdragon 7 Gen 4 işlemci kullanılıyor.

GSMArena/Honor

Honor 700

Bellek ve depolama seçeneklerinde de farklılıklar bulunuyor. Honor 700, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanıyla sunuluyor. Honor 700S ise en fazla 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı seçeneğiyle sunuluyor

Android 17 tabanlı MagicOS 11 işletim sistemiyle gelen iki modelde de 9.000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya bulunuyor. Her iki telefon da 80 W kablolu şarjı destekliyor.

IP69K koruma derecesine sahip cihazlar mavi, pembe, beyaz ve koyu mavi olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

GSMArena/Honor

Honor 700S

HONOR 700 VE 700S FİYATLARI AÇIKLANDI

Honor 700S'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip başlangıç sürümünün fiyatı 3.399 yuan (509 dolar) olarak açıklandı. Modelin 512 GB depolama alanına sahip versiyonu ise 3.699 yuan (554 dolar) olarak fiyatlandırılıyor.

Honor 700'ün başlangıç fiyatı 3.699 yuan (554 dolar) olarak açıklanırken 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip en üst sürümünün fiyatı 4.599 yuana (689 dolar) ulaşıyor.

Honor 700 ve 700S'nin tüm fiyat seçenekleri şöyle:

RAM / Depolama Honor 700S Honor 700 12 GB / 256 GB 3.399 yuan (509 dolar) 3.699 yuan (554 dolar) 12 GB / 512 GB 3.699 yuan (554 dolar) 3.999 yuan (599 dolar) 16 GB / 256 GB — 3.899 yuan (584 dolar) 16 GB / 512 GB — 4.599 yuan (689 dolar)

Honor 700 serisinin Çin'deki genel satışları 27 Kasım'da başlayacak. Şirket, telefonların Çin dışındaki pazarlarda ne zaman satışa sunulacağına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

HONOR 700 PRO'NUN ÖZELLİKLERİ

Honor 700 Pro, gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. Adreno 829 GPU ile desteklenen telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

Cihazın ön tarafında 1,5K çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 8.000 nite kadar tepe parlaklığa sahip 6,57 inç AMOLED ekran bulunuyor. Arka tarafta ise 1,59 inç büyüklüğünde ikinci bir AMOLED ekran yer alıyor. Honor 700 serisindeki üç model de 6,57 inç ana ekran ve arka ekranla geliyor.

Honor 700 Pro'nun arka ekranı, yapay zekâyla özelleştirilebilen animasyonlu çıkartmaları, emojileri ve bağlama duyarlı bildirimleri destekliyor. Ayrıca bu ekran, 200 MP ana kamerayla selfie çekmek isteyen kullanıcılar için vizör olarak da kullanılabiliyor.

Telefonun arka kamera sisteminde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 200 MP ana kamera, yine OIS destekli 50 MP periskop telefoto kamera ve 112 derecelik görüş açısına sahip 12 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön tarafta ise 50 MP selfie kamerası yer alıyor. Cihaz ayrıca 200 mm tele dönüştürücü desteği sunuyor.

Honor 700 Pro'nun öne çıkan özelliklerinden biri de 9.000 mAh kapasiteli bataryası. Telefon, 80 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğiyle geliyor.

Android 17 tabanlı MagicOS 11 işletim sistemiyle çalışan cihazda ekran içi parmak izi okuyucu, kızılötesi sensör ve IP69K koruma derecesi de bulunuyor. Yaklaşık 213 gram ağırlığındaki telefon, arka tarafındaki PPG sensörü sayesinde kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi (SpO2) ve kalp atış hızı değişkenliğinin (HRV) takip edilmesini sağlıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında çift SIM kartla 5G desteği, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 6, NFC ve GPS yer alıyor.

HONOR 700 PRO FİYATI VE SATIŞ TARİHİ

Honor 700 Pro, Blue Tone, Cool White, Pink Mist ve Sky olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor.

Telefonun Çin'deki başlangıç fiyatı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon için 4.599 yuan (yaklaşık 690 dolar) olarak açıklandı.

12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip model 4.999 yuan (yaklaşık 745 dolar), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip versiyon ise 5.099 yuan (yaklaşık 765 dolar) fiyat etiketi taşıyor.

Honor 700 Pro, Çin'de siparişe açılmış durumda. Telefonun genel satışlarının ise 27 Kasım'da başlaması planlanıyor.

Kaynak: GSMArena