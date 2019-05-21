YEMEK

"Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor"

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 21.05.2019 11:39 | Son Güncelleme

Gıda Mühendisleri Odası Adana Şubesi Başkanı Şehmus Alparslan, yaz aylarında artan sıcaklar nedeniyle açıkta satılan tavuk döner gibi gıdaların bozulma riskinin yüksek olduğunu ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

"Açıkta satılan ürünler sağlığı tehdit ediyor"

Yaz aylarında özellikle Çukurova Bölgesi’nde sıcaklıkların çok üst seviyelerde olduğunu ve bundan dolayı soğuk ortamda bekletilmeyen gıda ürünlerinin çabuk bozulduğunu belirten Alparslan, "Açıkta gıda satışı 4 mevsimde de risk taşıyan bir durumdur. Ama yaz aylarında bu risk artar. Et ve süt ürünleri yaz aylarında daha çok bozulan gıdalardır. Özellikle tavuk üretim şartlarına da bağlı olarak çabuk bozulan bir besin kaynağıdır. Bu tür bozulmaların en büyük etkeni nem ve sıcaklıktır. Çünkü yaz aylarında mikroorganizmaların üremesi için gerekli yüksek sıcaklıklar özellikle bu bölgede etkisini göstermektedir" dedi.

'Bozulma riski artıyor'

acikta-satilan-urunler-sagligi-tehdit-ediyor_1054_dhaphoto4

Gıdaların düşük sıcaklıkta bekletilerek bozulmasını engelleyip ömrünü uzatmanın mümkün olduğunu söyleyen Alparslan, açıkta satılan gıdanın havadaki sıcaklık ve nemden doğrudan etkilendiğini ayrıca mikroplarla direk temas halinde olduğunu dile getirdi. Tavuk döner tüketiminin mevsim fark etmeden her dönem çok yoğun olduğuna dikkat çeken Alparslan, şöyle konuştu:

acikta-satilan-urunler-sagligi-tehdit-ediyor_1054_dhaphoto3

“Kentimizde tavuk döner satışı birçok yerde dışarıdaki kirli havayla temas halinde satılıyor. Bunun üzerine bir de sıcaklık eklenince beyaz etteki bozulma kaçınılmaz oluyor. Bundan dolayı satılan gıdanın hazırlanışı kadar sunumu ve satıldığı ortam çok önemlidir. Vatandaşlarımıza özellikle yaz aylarında açıkta gıda tüketmemesi konusunda çağrıda bulunuyoruz."

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Kansere karşı bir özelliği daha keşfedildiKansere karşı bir özelliği daha keşfedildi
Özellikle oruç tutanlar yemeli! Çünkü...Özellikle oruç tutanlar yemeli! Çünkü...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk dönerde tehlike açıkta satılan yiyecekler

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Çukur'a bomba transfer! Akın Koçovalı sonunda ortaya çıktı!

Efsane isim Survivor'da yeniden yarışacak! İşte ilk mesaj

Efsane isim Survivor'da yeniden yarışacak! İşte ilk mesaj

Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin 5 etkili yolu

Oruç tutarken ağız kokusunu önlemenin 5 etkili yolu

Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi: Köpüklü çay

Ramazan gecelerinin vazgeçilmezi: Köpüklü çay

Hem hafif hem de çok lezzetli

Hem hafif hem de çok lezzetli

Hastalıklara karşı bir numaralı kalkan

Hastalıklara karşı bir numaralı kalkan

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Evde 1 Yemek Kaşığı Suyla Sarımsak Nasıl Yetiştirilir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekşili lohusa çorbası tarifi

İftara özel: Ekşili lohusa çorbası

Brokolinin kansere karşı bir özelliği daha keşfedildi

Kansere karşı bir özelliği daha keşfedildi

Karaciğer dostu" enginarın tam zamanı

Özellikle oruç tutanlar yemeli! Çünkü...

Bu haberi okuduktan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmayacaksınız

Bu haberi okuduktan sonra soğan ve sarımsak kabuklarını çöpe atmayacaksınız

Doğumdan ölüme kadar yanımızda! İşte Türkiye'nin helva çeşitleri

Doğumdan ölüme kadar her yerde... Tam 650 çeşit...

Sağlığımız ve çevre için faydalı beş süper gıda

İnsan sağlığı için süper gıda olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.