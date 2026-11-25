Son dönemde yaşanan teknoloji ve bankacılık sistemlerindeki kesintiler, olası krizlere karşı hazırlık konusunu yeniden gündeme taşıdı. İngiltere hükümeti ve İngiliz Kızılhaçı gibi kurumlar, acil durumlarda en az 3 gün yetecek yiyecek ve içme suyu bulundurulmasını öneriyor.

Bu listelerde ilaçlar, piller, taşınabilir şarj cihazları ve pilli ya da kurmalı radyolar da yer alıyor. Ancak sosyal medyada paylaşılan videolar, gençlerin acil durum çantalarına farklı ürünler eklediğini gösteriyor.

27 yaşındaki bir kadın, yaklaşık 6 yıldır hazır tuttuğu acil durum çantasına son dönemde dudak parlatıcısı ve güneş kremi eklediğini anlattı. Genç kadın, kriz anında kendisini mutlu edecek günlük ürünleri de yanında bulundurmak istediğini söyledi.

KONSERVE BALIK, GAZLI İÇECEK VE MAKYAJ MALZEMELERİ

New York'ta yaşayan içerik üreticisi Janet Nguyen de hazırlık listesini sosyal medyada paylaştı. Nguyen'in çantasında Hindistan cevizi suyu, şeftali aromalı gazlı içecekler, konserve balık, tuzlu kraker, acı yağ ve soslar bulunuyor. Genç kadın, bu ürünlerle kriz anında kendisine lezzetli atıştırmalıklar hazırlayabileceğini belirtiyor.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise yiyecek, su, çakmak, ilk yardım çantası ve ilaçların yanı sıra cilt maskeleri, dudak parlatıcısı, allık, sivilce bantları ve kapatıcıdan oluşan ayrı bir çanta hazırladığını gösterdi.

Bazı gençler ise olası bir acil durum için gazlı içecek stoklamayı tercih ediyor. Bir kullanıcı, 90 günlük diyet kola stoğu bulunduğunu açıkladı.