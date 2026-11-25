Insolve Research tarafından 29 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırma, Türkiye'de yaşayan insanların hayatlarından ne kadar memnun olduklarını, gelecekten beklentilerini ve tüketim alışkanlıklarını mercek altına aldı. Yaş, cinsiyet, eğitim ve bölgesel dağılım açısından Türkiye'yi temsil edecek şekilde oluşturulan 1.067 kişilik örneklemle internet üzerinden yürütülen çalışmanın hata payı, yüzde 95 güven düzeyinde artı eksi yüzde 3 olarak açıklandı.

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri yaşam memnuniyetinin 10 üzerinden 3,5 puanda kalması oldu. Katılımcıların her 10'undan 7'si ise kendisini sık sık veya her zaman yorgun ve tükenmiş hissettiğini belirtti. Huzur, refah ve adalet, farklı yaşam koşullarına sahip insanların ortak ihtiyaçları arasında yer aldı.

YÜZDE 88'İ İŞLERİN TORPİLLE YÜRÜDÜĞÜNÜ DÜŞÜNÜYOR

Araştırma, insanların adalet konusundaki düşüncelerine ilişkin de dikkat çekici veriler ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 88'i Türkiye'de işlerin tanıdıklar ve torpil aracılığıyla yürüdüğünü düşünürken, yüzde 82'si dürüst ve çalışkan insanların emeklerinin karşılığını alamadığı görüşünde.

Yaşadığı haksızlıkların zamanla içinde biriktiğini söyleyenlerin oranı yüzde 72'ye ulaştı. Toplumdaki öfke ve gerginliğin geçmişe kıyasla arttığını düşünenlerin oranı ise yüzde 77 olarak kaydedildi.

HER 100 KİŞİDEN 56'SI İMKAN BULSA YURT DIŞINDA YAŞAMAK İSTİYOR

Araştırmanın aidiyet duygusuna ilişkin sonuçları da dikkat çekti. Kendini yaşadığı topluma ait hissedenlerin oranı yüzde 32'de kalırken, imkanları olması halinde yurt dışında yaşamayı tercih edeceğini belirtenlerin oranı yüzde 56'ya ulaştı. İnsanların çoğuna güvenilebileceğini düşünenlerin oranı yalnızca yüzde 5 olsa da söz konusu aile olduğunda tablo değişiyor.

Katılımcıların yüzde 70'i ailesini hayattaki en büyük güvencesi olarak görüyor. Ailesini ve sevdiklerini kaybetmekten korkanların oranı ise yüzde 84'e ulaşıyor. Tüm bu kaygılara rağmen katılımcıların yüzde 55'i zor zamanlarda insanların birbirlerine destek olacağına inanıyor.

TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK DUYGU GRUBU: YORGUN KIRGINLAR

Araştırmada belirlenen altı farklı duygu profili arasında yüzde 36,5'lik oranla en geniş kesimi Yorgun Kırgınlar oluşturdu. Bu gruptakilerin yaşam memnuniyeti 10 üzerinden 2,4 olarak ölçüldü. Yüzde 92'si sık sık bıkkınlık, yüzde 86'sı ise kaygı yaşadığını ifade etti. Umudu ve neşeyi sık hissedenlerin oranı ayrı ayrı yüzde 2'de kaldı.

Grubun yüzde 52'si hayatını günü kurtarmaya çalışarak geçirdiğini belirtirken, bir yıl içerisinde kendi hayatının daha iyiye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 23 oldu. Türkiye'nin durumunun kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 68'e ulaştı.

Maddi kaygılar alışveriş tercihlerinde de kendini gösteriyor. Grubun yüzde 64'ü alışverişi para kaygısıyla ilişkilendiriyor. Marka tercihinde fiyat yüzde 97, güven yüzde 86, prestij ise yüzde 62 oranında önem taşıyor. Bir markayla kendisini özdeşleştirenlerin oranı yalnızca yüzde 12.

KABUĞUNA ÇEKİLENLER: YAŞAM MEMNUNİYETLERİ 10 ÜZERİNDE 1.1

Araştırmaya katılanların yüzde 7'sini oluşturan Kabuğuna Çekilenler, altı grup arasında yaşamından en az memnun olan kesim olarak öne çıktı.

Bu gruptakilerin yüzde 97'si sık sık çaresizlik, yüzde 95'i bıkkınlık, yüzde 89'u ise yalnızlık hissettiğini belirtti. Sorumlulukları nedeniyle kendisine vakit ayıramayanların oranı yüzde 93'e ulaştı. Kendi hayatının bir yıl içerisinde daha iyi olacağına inananların oranı yalnızca yüzde 1. Türkiye'nin durumunun kötüleşeceğini düşünenler ise grubun yüzde 99'unu oluşturuyor.

Dış dünyayla aralarına mesafe koymalarına rağmen gündemi yakından takip ediyorlar. Yüzde 92'si gün içerisinde en az bir kez gündemi takip ederken, haberler onlarda ağırlıklı olarak kaygı ve öfke uyandırıyor.

Kendisini sık sık güvende hissedenlerin oranı yüzde 1'de kalıyor. Grubun en çok ihtiyaç duyduğu duyguların başında yüzde 73 ile adalet ve yüzde 61 ile huzur geliyor. Para ise onlar için öncelikle özgürlüğü temsil ediyor. Alışverişte uygun fiyatı önemseyenlerin oranı yüzde 99'a ulaşırken, prestiji önemseyenler yüzde 16'da kalıyor. Bir markayı kendisine yakın hissedenlerin oranı ise yüzde 25.

DAYANIŞMACI ÖZLEMCİLER: SADE BİR HAYAT İSTİYORLAR

Katılımcıların yüzde 8,3'ünü oluşturan Dayanışmacı Özlemciler, insan ilişkilerine ve toplumsal dayanışmaya verdikleri önemle diğer gruplardan ayrılıyor. Bu kesimin yüzde 73'ü sevgiyi sık hissettiğini, yüzde 67'si ise kendisini topluma ait gördüğünü belirtiyor. İnsanların zor zamanlarda birbirlerine destek olacağına inananların oranı da yüzde 73.

Ancak güçlü sosyal bağlar, yüksek yaşam memnuniyetini beraberinde getirmiyor. Grubun hayatından duyduğu memnuniyet 10 üzerinden 2,5'te kalırken, yüzde 62'si Türkiye'nin bir yıl sonra daha kötü durumda olacağını düşünüyor.

Yüzde 83'ünü 45 yaş ve üzerindeki kişilerin oluşturduğu grubun tamamı gösterişten uzak, sade bir yaşamı tercih ediyor. Daha fazlasına sahip olmak için sürekli çabalayanların oranı yüzde 13, başkalarının yaşamına bakarak kendi hayatını yetersiz bulanların oranı ise yalnızca yüzde 1.

Grubun yüzde 63'ü alışverişi günlük hayatın sıradan bir parçası olarak görüyor. Marka seçiminde fiyat ve markanın kendi değerleriyle örtüşmesi yüzde 98 oranında önem taşıyor. Markalarla özdeşleşme oranı ise yüzde 7 ile araştırmadaki en düşük seviyede.

TEMKİNLİ İYİMSERLER: UMUTLULAR ANCAK PARA HARCARKEN KAYGILANIYORLAR

Yüzde 20'lik payıyla araştırmanın ikinci en kalabalık grubunu oluşturan Temkinli İyimserler, yaşam memnuniyetine 10 üzerinden 4,7 puan verdi.

Bu grupta toplumdaki öfke ve gerginliğin arttığını düşünenlerin oranı yüzde 30'a, yaşadığı haksızlıkların içinde biriktiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 25'e geriliyor. Kendilerini umutlu, neşeli ve hırslı olarak tanımlamaya daha yatkın olan bu kişilerin yüzde 32'si bir yıl sonra hayatının daha iyi olacağını düşünüyor.

Araştırma genelinde umuda ihtiyaç duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9 iken bu grupta söz konusu oran yüzde 31'e ulaşıyor. Ancak alışveriş söz konusu olduğunda iyimserliğin yerini maddi endişeler alıyor. Yüzde 78 ile alışveriş sırasında en fazla para kaygısı yaşayan grup Temkinli İyimserler oldu.

Marka seçiminde fiyatı önemseyenlerin oranı yüzde 72, güveni önemseyenlerin oranı yüzde 56. Bir markayla kendisini özdeşleştirenlerin oranı ise yüzde 21 olarak ölçüldü.

HER ŞEYE RAĞMEN UMUTLULAR: ZORLUKLARA RAĞMEN GELECEKTEN VAZGEÇMİYORLAR

Araştırmanın yüzde 14,2'sini oluşturan bu grup, yaşadığı sıkıntılara rağmen olumlu duygulara hayatında yer açabilmesiyle dikkat çekiyor. Grubun yüzde 89'u geleceğe her şeye rağmen umutla baktığını söylüyor. Merak ve heyecanı sık yaşayanların oranı yüzde 66, umudu sık hissedenlerin oranı yüzde 57, neşe ve keyfi sık yaşayanların oranı ise yüzde 52.

Yaşam memnuniyetleri 10 üzerinden 4,4 olarak ölçülen grubun yüzde 74'ü kendi hayatının bir yıl içerisinde iyileşeceğine inanıyor. Türkiye'nin durumunun kötüleşeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 26'da kalıyor.

Aile bağlarının oldukça güçlü olduğu bu grupta ailesini en büyük güvencesi olarak görenlerin oranı yüzde 95'e ulaşıyor. Alışverişi kendisine verilen bir ödül olarak görenlerin oranı yüzde 37, keyif olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 36, heyecanla ilişkilendirenlerin oranı ise yüzde 30.

Marka tercihlerinde güven yüzde 97, yerli marka olması ise yüzde 94 oranında önem taşıyor. Araştırma genelinde yerliliği önemseyenlerin oranının yüzde 54 olması, bu grubun diğerlerinden ayrıştığı noktalardan biri.

HUZURUNU KORUYANLAR: HAYATINDAN EN MEMNUN OLAN GRUP

Katılımcıların yüzde 14'ünü oluşturan Huzurunu Koruyanlar, 10 üzerinden 5,7 puanla araştırmanın yaşam memnuniyeti en yüksek grubu oldu. Bu kesimde sık sık kaygı yaşayanların oranı yüzde 15, bıkkınlık yaşayanların oranı yüzde 7, yalnızlık hissedenlerin oranı ise yüzde 4. Grubun yüzde 89'u hayatını kendi doğrularına göre sürdürdüğünü ifade ederken, yüzde 46'sı yaşamının kontrolünün kendi elinde olduğunu düşünüyor.

Ancak kendi hayatlarından duydukları memnuniyet, ülkenin geleceğine ilişkin beklentilerine aynı şekilde yansımıyor. Yüzde 54'ü kendi hayatının iyileşeceğine inanırken, yüzde 65'i Türkiye'nin durumunun kötüleşeceğini düşünüyor. Markalarla en güçlü bağı kuran kesim de Huzurunu Koruyanlar oldu. Araştırma genelinde yüzde 23 olan markayla özdeşleşme oranı bu grupta yüzde 54'e yükseldi. Bir markanın kendisine keyif vermesini önemseyenlerin oranı ise yüzde 82'ye ulaştı.

Kaynak: Marketing Türkiye – Insolve Research, “Türkiye'nin Duygusal Kabileleri” araştırması.