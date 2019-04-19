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Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Yazı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, kış kilolarından kurtulmak isteyenler için hızlı bir şekilde yağ yaktıracak kekik suyu diyetinden bahsedeceğiz.

Acil kilo vermesi gerekenler için: Bir ayda 7 kilo verdiren kekik suyu diyeti

Özellikle et ve tavuk yemeklerine enfes aroma katan kekikle bu yaza girmeden fazla kilolarımızdan kurtulabiliriz. Yağ yakımını kolaylaştırmaya yarayan bu su, metabolizmanın da hızlı bir şekilde çalışmasına destek olacak. Tabii sağlığınız için önceden doktorunuza danışmayı unutmamalısınız.

Öncelikle kekik suyunu hazırlayacağız

Büyük bir tencerenin içinde 2 bardak su koyun. Küçük bir tencerenin içine ise 2 tutam taze kekik koyun.

Küçük olan tencereyi büyük olanın içine alın ve kapağı tersten kapatın. Kısık ateşte bir saat kaynatın.

Bu yöntem kekiğin demlenmesine yardımcı olacaktır.

Hazırlanan kekik suyuna 1/2 adet limonun suyunu sıkın, ve hazır!

Kekik suyu ne zaman tüketilmeli?

Kekik suyu aç karna tüketilmelidir. Yemeklerden 1 saat önce bir fincan tüketilmelidir. Kesinlikle fazla içmemelisiniz aksi halde mide bulantısına sebep olabilir.

Bu süreçte beslenme de oldukça önemli. Protein ağırlıklı beslenmeli ve karbonhidrat tüketimi azaltılmalıdır. Diyet boyunca kızartma ve hamur işlerinden uzak durulmalıdır.


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