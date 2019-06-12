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Acısıyla şifa kaynağı: Samandağ biberi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2019 10:54 | Son Güncelleme

Metabolizmayı hızlandırarak zayıflattığı gerekçesiyle, çok acı olmasına rağmen kilo vermek isteyenlerin son dönemde büyük ilgi gösterdiği Samandağ biberi, yoğun talep görüyor.

Acısıyla şifa kaynağı: Samandağ biberi

Son zamanlarda özellikle kilo vermeye olan katkısı sayesinde kullanımı yaygınlaşan Samandağ biberi ilkbahardan yaza geçiş döneminde yetiştiriliyor.

Diyetisyen Zeynep Bilgin, Samandağ biberinin başta metabolizmayı hızlandırma özelliği sayesinde yağ yakmaya yardımcı olduğunu ifade etti.
Bilgin, biberin aynı zamanda mide salgılarını artırdığından midede sindirimi kolaylaştırdığını ifade ederek, "Lif içeriği yüksek olduğundan dolayı kabızlığa çok iyi geliyor. Antioksidan içeriği yüksek olduğundan dolayı ise kalp hastalıklarından, birçok kanser türüne kadar önleyici etkiye sahip. Aynı zamanda C vitamini içeriği yüksek olduğundan vücudun bağışıklık sistemini de dengeliyor. Bağışıklık sistemine yardım ediyor ve özellikle soğuk kış aylarında grip, nezle gibi hastalıkların başlangıcında iyileştirici özelliğe sahiptir. Cildimize çok iyi geliyor Samandağ biberi. Aynı zamanda acı biberler damarlarda pıhtılaşmış kanı çözüyor, ağrıyı gideriyor" dedi.

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Mide ve bağırsak hastalığı olanların, tansiyon hastalarının ve hamilelerin biberi kesinlikle kullanmamaları gerektiğini ifade eden Bilgin, "Ayrıca çok fazla tüketimi mide ve bağırsakta tahrişe, hatta böbrek ve karaciğerde hasara bile neden olabilir. Lütfen tüketmeden önce bir uzmana danışalım. Samandağ biberini normal sağlıklı bir bireyin günde 3 tane mutlaka tüketmesi gerekiyor ki metabolizması hızlansın. Yalnız 3 tane tüketirken mutlaka spor yapması ve kendisine dikkat etmesi gerekiyor. Samandağ biberini yemeklerin içinde, közlenmiş bir şekilde veya çiğ olarak tüketebiliriz." şeklinde açıklamalarda bulundu.

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25 yıldır çiftçilik yapan Güney Saknılı ise, Samandağ biberinin acısıyla da çok meşhur olduğunu belirterek, "Bilindiği gibi Türkiye’nin hemen hemen her yerinde tanınmıştır. Birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir, bunun yanında birçok kanser türüne de iyi geldiği belirtilmektedir. Acısıyla da hazmı kolaylaştırdığı belinir. Dolayısıyla Samandağ biberi şu an çok talep edilen bir çeşittir. Samandağ biberini diğer çeşitlerden ayıran özellik ise meyvenin kalın kabuklu, etli, hafif sulu ve çok çok acı olmasıdır” diye konuştu.

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Samandağ biberinin hiçbir şekilde genetiğiyle oynanmamış ve üreticinin kendi imkanlarıyla tohumunu elde edip, ürettiği bir çeşit olduğunu belirten Saknılı, “Samandağ biberinin üretimi en sağlıklı bitkinin en sağlıklı meyvelerini alıp tohumunu çıkardıktan yeni baştan ekimi için hazır hale getiriyoruz. Fideleri yetiştirdikten sonra, daha önce dikime hazır hale getirilen seralarda dikimini gerçekleştiriyoruz" dedi.

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