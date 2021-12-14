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  4. Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği şaşırttı

Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği şaşırttı

14.12.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, Instagram hesabından aile pozunu paylaştı. Acun Ilıcalı'nın, doktor abisi Ömer Cenker Ilıcalı'ya benzerliği dikkat çekti.

Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği şaşırttı

2013 yılında TV8'i satın alan ve O Ses Türkiye, İşte Benim Stilim, Survivor, Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi yapımların prodüksiyonunu üstlenen Acun Ilıcalı, özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden. Sosyal medyayı aktif kullanan Ilıcalı, Instagram hesabından aile pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği dikkat çekti

Acun Ilıcalı'dan 2 yaş büyük olan Ömer Cenker Ilıcalı, kardeşinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği dikkat çekti

1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem ABD'de özel bir sağlık kuruluşunda çalışan Ilıcalı, Türkiye'ye döndükten sonra özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev aldı.

Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği dikkat çekti

Ömer Cenker Ilıcalı, çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor.

Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği dikkat çekti


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Masterchef
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