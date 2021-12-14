Acun Ilıcalı aile pozunu paylaştı! Abisiyle benzerliği şaşırttı

2013 yılında TV8'i satın alan ve O Ses Türkiye, İşte Benim Stilim, Survivor, Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi yapımların prodüksiyonunu üstlenen Acun Ilıcalı, özel yaşamıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden. Sosyal medyayı aktif kullanan Ilıcalı, Instagram hesabından aile pozunu paylaştı.

Acun Ilıcalı'dan 2 yaş büyük olan Ömer Cenker Ilıcalı, kardeşinin aksine kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

1967 yılında Erzurum'da doğan Ömer Cenker Ilıcalı, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Bir dönem ABD'de özel bir sağlık kuruluşunda çalışan Ilıcalı, Türkiye'ye döndükten sonra özel bir hastanede Kulak Burun Boğaz Uzmanı olarak görev aldı.

Ömer Cenker Ilıcalı, çok iyi derecede İngilizce, İtalyanca ve İspanyolca biliyor.



