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Acun Ilıcalı, Altın Kelebek'e Ayça Çağla Altunkaya'ya geldi! Sevgilisi yine kenarda durmak için harekete geçince...

05.12.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Töreni'ne katıldı. Ilıcalı genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile geldiği törene geç kaldı. Muhabirler hızlıca poz vermek için duran Ilıcalı'nın sevgilisi kenarda durmak için geri adım atınca ünlü televizyoncu sevgilisinin yanına çekti. Daha önce de bir düğünde geri planda duran Altunkaya sosyal medyada gündem olmuştu.

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı konuşmasında "Bu sektörde böyle bir ödül töreninin yapılabiliyor olması güzel" dedi.

"Çok da ödül aldığım için çok da mutluyum" diyen Ilıcalı davete geç kaldı. "Hava da soğuk Antalya'dan geldim her zamanki gibi geç kaldık" diyen Ilıcalı'ya genç sevgilisi eşlik ediyordu.

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Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Süper mini bir elbise giyen Ayça Çağla Altunkaya, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde olduğu gibi yine utangaçtı ve geride durmaya çalıştı. O anlarda ise Acun Ilıcalı sevgilisini yanına çekti.

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Utangaç halleri ve hiç konuşmaması dikkat çeken Altunkaya siyah tarzıyla beğeni topladı.

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