Acun Ilıcalı, Altın Kelebek'e Ayça Çağla Altunkaya'ya geldi! Sevgilisi yine kenarda durmak için harekete geçince...

Altın Kelebek Ödül Töreni'ne genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile katılan Acun Ilıcalı konuşmasında "Bu sektörde böyle bir ödül töreninin yapılabiliyor olması güzel" dedi.

"Çok da ödül aldığım için çok da mutluyum" diyen Ilıcalı davete geç kaldı. "Hava da soğuk Antalya'dan geldim her zamanki gibi geç kaldık" diyen Ilıcalı'ya genç sevgilisi eşlik ediyordu.

Süper mini bir elbise giyen Ayça Çağla Altunkaya, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğününde olduğu gibi yine utangaçtı ve geride durmaya çalıştı. O anlarda ise Acun Ilıcalı sevgilisini yanına çekti.

Utangaç halleri ve hiç konuşmaması dikkat çeken Altunkaya siyah tarzıyla beğeni topladı.