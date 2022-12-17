Acun Ilıcalı bir isim daha duyurdu: Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Survivor 2023'te

Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk Survivor 2023'ün dördüncü yarışmacısını Acun Ilıcalı duyurdu.

Instagram hesabından Survivor 2023'ün dördüncü yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Sevgili Yusuf Güney, Survivor 2023 kadrosuna dahil oldu, başarılar dilerim" dedi.

YUSUF GÜNEY KİMDİR?

5 Haziran 1984 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Yusuf Güney, aslen Gümüşhane Kelkit'lidir. 14 yaşına kadar Trabzon'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Londra'ya taşınan Yusuf Güney, ilk albümünü piyasaya sürmeden önce Londra'da yaşamaktaydı. Londra'da çalıştığı bir şirkette başarılı olması sebebiyle genç yaşta pazarlama müdürlüğü yapan Güney, 2005 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman'ın Londra'da verdiği bir konserinde sanatçıyla tanışmasıyla müzik dünyasına ilk adımlarını attı.

O günden beri beste çalışmalarını hızlandırdı ve 2008 yılında ilk bestesi "Aşk-ı Virane" Rafet El Roman'ın 2008 tarihli albümü Bir Roman Gibi'de kendine yer buldu. Rafet El Roman ile bu şarkıda bir düete imza atan şarkıcı, bu parçaya çekilen video klipte de sanatçıya eşlik etti. Şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta bir numarada kaldı. 2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, "Yılın Şarkısı" seçildi.

