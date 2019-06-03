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Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının sonlarına doğru yaklaşılırken, Acun Ilıcalı önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediği sosyal medya fenomenini söyledi.

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde yeni filmi vizyona giren sosyal medya fenomeni Enes Batur ile bir araya geldi. Batur ile video çeken Ilıcalı, severek izlenen Survivor hakkında bir sürprizinden bahsederek bir fenomeni yarışmaya dahil etmek istediğini söyledi.

SURVIVOR'DA FENOMEN SÜRPRİZİ

Sosyal medya fenomeni Enes Batur'la birlikte 'Gerçek Kahraman' filmini değerlendiren Acun Ilıcalı, "Şu parkurda seni görmek istiyorum" diyerek Enes Batur'u önümüzdeki sezon yarışmada görmek istediğini şu sözlerle açıkladı; "Seni Survivor'a alsam var ya yıkarız YouTube'u biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi süper olur. YouTube'dan da yayın Ben gerçekten Enes kardeşimi yarışmada görmek istiyorum. Önümüzdeki sezon için vakit de var."

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"BİR DAHA Kİ SEZONA İNŞALLAH"

Acun Ilıcalı'nın övgüleri ve daveti üzerine konuşan Batur ise "Ben şimdi vücut yapıyorum bir daha ki sezona inşallah" dedi.

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Acun Ilıcalı SURVİVİOR enes batur

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