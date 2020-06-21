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Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ziyaret etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2020 07:46 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Bodrum'da Serenay Sarıkaya-Cem Yılmaz çiftini evlerinde ziyaret etti. Misafirliğe küçük sarı renkli nostaljik aracıyla giden Ilıcalı, o anların fotoğraflarını ve videosunu Instagram'dan paylaştı.

Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ziyaret etti!

Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti.

Ünlü televizyoncu Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

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Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.

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Ilıcalı'nın paylaştığı videoda Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın sesi de duyulurken ikilinin gülerek Ilıcalı'nın aracıyla dalga geçmesi de dikkat çekti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

@cmylmz

Acun Ilıcalı (@acunilicali)'in paylaştığı bir gönderi ()

Yılmaz'ın gülerek "İnşallah gider eve o" dediği sözlerini de Ilıcalı hesabından paylaştı.

Cem Yılmaz ardından araçlarıyla poz verdikleri pozu paylaşarak altına "Covid 19 Summer Edition" notunu düştü.


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