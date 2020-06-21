Acun Ilıcalı, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'yı ziyaret etti!

Acun Ilıcalı, Bodrum'da tatil yapan Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çiftini evlerinde ziyaret etti.

Ünlü televizyoncu Yılmaz'la nostaljik araçların önünde çekildikleri fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

Acun Ilıcalı daha sonra küçük sarı renkli aracına binerek evine doğru yola çıktı.

Ilıcalı'nın paylaştığı videoda Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın sesi de duyulurken ikilinin gülerek Ilıcalı'nın aracıyla dalga geçmesi de dikkat çekti.

Yılmaz'ın gülerek "İnşallah gider eve o" dediği sözlerini de Ilıcalı hesabından paylaştı.

Cem Yılmaz ardından araçlarıyla poz verdikleri pozu paylaşarak altına "Covid 19 Summer Edition" notunu düştü.



