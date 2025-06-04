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Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi açıkladı! "Onu da yeneceksiniz demişti, şimdi sonuna kadar hak veriyorum"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. lıcalı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede ligle ilgili sitem ettiğini söyledi. Ilıcalı, "Cumhurbaşkanına biraz sitem etmiştim, şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

Acun Ilıcalı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi açıkladı! "Onu da yeneceksiniz demişti, şimdi sonuna kadar hak veriyorum"
Emre Şen

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'de açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon hakkında konuşan Ilıcalı, "Bütün takımlar bir amaç için takım kuruyor. Her sene 3 büyüğün hayali gerçekleşmiyor. Şampiyon olamadığımız için üzgünüz. Kahrolduk. Tahmin olarak soruyorsan, Türk hakemlerinin önünün kapanacağını düşündü federasyonumuz. Biz de yabancı hakem istemiştik, geldiğinde de mutlu olmuştuk. Garip suçlamalar da olmuştu niye ısrar etmiyorsunuz diye. Biz söyledik. Federasyonunun verdiği bir karar. Yapacak bir şey yok. Her şey adil olsun istedik sezon boyunca, bunu dedikçe saldırıya uğradık. Aynı noktadayız." dedi.

"CUMHURBAŞKANINA ŞİMDİ SONUNA KADAR HAK VERİYORUM"

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme hakkında konuşan Ilıcalı, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Ekim ayında baş başa sohbet etme imkanım oldu. 3 kişiydik hatta. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a lig ile alakalı biraz sitem etmiştim. Bana "Öyle bir takım kuracaksınız ki, gerekiyorsa onu da yeneceksiniz. Engel var mı? Onu da yeneceksiniz" dedi. Cumhurbaşkanına şimdi sonuna kadar hak veriyorum. Bizim o dönem haksızlığa uğradığımız dönemdi. Biz Fenerbahçe'nin ekonomik olarak iyi bir noktaya geldik, biz bu sene kadroyu daha da yukarı taşıyacağız. Fenerbahçe için o parayı harcayacak yiğitler var. Kadroyu bu sene daha da yukarıya taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA YAPI OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

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Sözlerine devam eden Ilıcalı, "Futbolda yapı olduğunu düşünüyorum. Ama yabancı hakemler geldikten sonra bu infialin azaldığını söyledim. Sıradışı şeyler hep yaşandı. Yabancı hakem geldikten sonraki dönemde dış etkenler olduğunu düşünmüyorum. Ligin ikinci yarısında çok bariz bir fark oluştu. Yabancı VAR geldikten sonra ofsaytımsılar yok.” dedi.

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