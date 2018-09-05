MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan büyük buluşma

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.09.2018 09:33 | Son Güncelleme

TV 8'in sahibi Acun Ilıcalı, Meksikalı ortağı Ricardo Salinas’la İstanbul’da buluştu.

Acun Ilıcalı'dan büyük buluşma

Televizyon alanında yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, kısa süre önce 150 milyon dolarlık ortaklık anlaşması imzaladığı Meksikalı milyarder Ricardo Salinas’la önceki gün İstanbul’da buluştu. Ege tatilinin ardından rotayı İstanbul’a çeviren Ricardo Salinas, kendisine davette bulunun Acun Ilıcalı’yı boğazın muhteşem manzarası eşliğinde Azteca adlı mega yatında ağırladı.

Buluşmaya kızı Banu ile birlikte gelen Acun Ilıcalı ve Salinas teknede kısa bir görüşme gerçekleştirdi. İş ortaklığı konusunda görüşme yaptıkları öğrenilen Ilıcalı ve Salinas, daha sonra tekneden ayrılarak yemek yemek için Etiler’de bir mekana geçti. Bir saat süren yemek sonrası birlikte kapıda görülen ikiliden Acun Ilıcalı, basın mensuplarına açıklama yaptı.

“TAM BİR TÜRKİYE AŞIĞI”

Ilıcalı, “İstanbul’a davet ettim, geldi. Çok yakın bir dostum. Ülkemizi çok seviyor. Tam bir Türkiye aşığı. O yüzden burada ağırlamaktan çok mutluyum. Ülkemiz içinde çok güzel bir olay. Çünkü Meksika’da çok önemli bir pozisyonda. Ülkemize verdiği maddi manevi destek çok önemli. Şimdilik yatırım amacıyla değil tatil için geldi ama bu işler belli olmaz” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ricardo Salinas TV8

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