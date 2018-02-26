Acun Ilıcalı'dan enternasyonal Survivor bombası! 'Çok önemli ülkeler Survivor için geliyor'

Survivor 2018'in Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Acun Ilıcalı, Acun Medya'ya dünyanın önemli ülkelerinden Survivor için talep geldiğini söyledi. Acun Ilıcalı, Acun Medya olarak 7-8 yabancı ülkeye daha Survivor çekeceklerini belirterek, 'Dünyaya yayılmaya devam ediyoruz' dedi.

'BAŞKA ÜLKELERİN SURVIVOR TAKIMLARIYLA DA KARŞILACAKSINIZ'

Ilıcalı, Survivor 2018'de enternasyonal oyunlar oynanmaya devam edileceğini ifade ederek, dünya çapında kendilerinin yaptığı sportif Survivor'lara büyük ilgi olduğunu dile getirdi. Ilıcalı, dünya çapındaki yeni Survivor projeleri hakkında şunları söyledi:

'Önümüzdeki dönemde çok değişik organizasyonlar yapacağız. Bu ne son oyundu ne de sondan bir önceki oyundu. Enternasyonal oyunlar oynamaya devam edeceksiniz.'

'BÜTÜN DÜNYAYA YAYILMAYA ÇALIŞIYORUZ'

'Ekip olarak dünyada prodüksiyonlar yapmaya karar verdik. İlk önce Yunanistan'da çok başarılı işler yapınca, Meksika ve Romanya'da üst üste prodüksiyonlar yapmaya başladık. Şu anda geldiğimiz noktada dünyanın çok önemli ülkelerinden talep var. Türkiye'de 10 yıldır gündemde olan sportif Survivor şekli, dünyada yaptığımız programlarda tamamen spora dönmüş durumda ve tamamen performansa dayalı.