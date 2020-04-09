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Acun Ilıcalı'dan Ersin Korkut’un ölen köpeği hakkında ilk yorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 09:26 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de ünlüler takımında yarışan Ersin Korkut'un üzerine titrediği köpeği Mes Dominik adasındayken hayatını kaybetti. Bu durum yarışmayı devam ettiren Ersin Korkut'tan şimdiye kadar gizlendi. Acun Ilıcalı da yaptığı bir canlı yayında bu konuyla ilgili soruyu yanıtladı.

Acun Ilıcalı'dan Ersin Korkut’un ölen köpeği hakkında ilk yorum

Acun Ilıcalı dün Instagram hesabından canlı yayın yaptı. Takipçilerinin sorularını yanıtlayan Ilıcalı, Ersin Korkut’un köpeği Mes hakkındaki durumu da anlattı. Survivor’da oyunlardaki başarısıyla adından söz ettiren Ersin Korkut’un çok sevdiği köpeği Mes geçtiğimiz ay ölmüştü.

Yarışmada da sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Mes’i çok özlediğini söyleyen Korkut’a kötü haberi kimse verememişti.

Acun Ilıcalı Ersin Korkut'a kötü haberi veremedi! Ersin Korkut'un köpeği öldüAcun Ilıcalı Ersin Korkut'a kötü haberi veremedi! Ersin Korkut'un köpeği öldü

Kazandıkları iletişim oyunlarında bile hemen Mes’i soran oyuncunun, bu durumdan haberi olup olmadığı çok merak ediliyordu. İşte Ilıcalı’ya dün yaptığı canlı yayında gelen sorulardan biri de “Ersin’e köpeğinin öldüğünü söylediniz mi?” oldu.

Bu soruya bir samimiyetle cevap veren Acun Ilıcalı, “Ersin son zamanlarda köpeğiyle ilgili konuşmaya başladı, her gün köpeğinden bahsediyor. Ersin'e söylemedik bunu… Bu durum bizi de çok üzüyor” dedi.

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Acun Ilıcalı, Ersin Korkut, Ersin Korkut köpeği,

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok önemli bu mesele buna bir çare bulsun devletimiz
Millet neyle uğraşıyor, bunların derdine bak. Yazıklar olsun.
neden geç duyduk
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