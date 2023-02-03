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Fenerbahçe'nin TFF ziyareti ve açıklamaları sonrası Beşiktaş'tan Sarı-Lacivertliler'e çok konuşulacak yanıt!

03.02.2023 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor maçı sonrası hatalı hakem kararları nedeniyle TFF'ye çıkarma yapan ve yapılan ziyaret sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'ye Beşiktaş'tan ardı ardına yanıt geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin TFF ziyareti ve açıklamaları sonrası Beşiktaş'tan Sarı-Lacivertliler'e çok konuşulacak yanıt!

Son oynadığı Adana Demirspor maçının ardından hakem Ali Palabıyık'ın kararlarına büyük tepki gösteren ve Başkan Ali Koç ve beraberindeki heyet ile birlikte TFF'ye çıkarma yapan Fenerbahçe'de sular durulmuyor.

Sarı-Lacivertliler, 23. hafta maçında oynanacak olan Konyaspor maçı öncesi maça atanan Atilla Karaoğlan için de dikkat çeken bir paylaşımda bulunurken, Beşiktaş cephesinden de bu paylaşıma yanıt gelmişti.

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"ALGI YARATMAK..."

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Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda "27.25.12.2022 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığımız maçın hakemini, haklı kararında dik durmasına rağmen kendi maçı öncesi algı yaratmak amaçlı kullananlara önerimiz, önlerindeki maça çıkıp şerefiyle hakkıyla mücadele etmeleridir." ifadeleri kullanıldı.

Bu paylaşım sonrası Fenerbahçe'ye yönelik bir açıklamada daha bulunan Siyah-Beyazlılar şu ifadeleri kullandı:

"BAŞARISIZLIKLARINA KILIF ARAYANLAR..."

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"Kendi camialarını yatıştırmak, hakemleri etki almak için başarısızlıklarına kılıf arayanları, saha dışında Beşiktaş ismini ucuz oyunlarına alet etmemeleri hususunda uyarıyoruz. Sivasspor-G.Saray maçında verilen hakemlik adına utanç verici bir karar üzerine 3 Ocak 2023 tarihinde söz konusu maçla ilgili VAR kayıtlarını açıklarken Gaziantep FK-Beşiktaş maçının kayıtlarını da eş zamanlı duyurarak kulübümüz üzerinden kendilerini aklama çabasına girmiştir."

"BİR ŞEYLERDEN KORKULDUĞU İÇİN Mİ?"

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"Değişsin" dediğimiz hakemler gönderildikten sonra yine hakemlikte etkili olan koltuklarda görevlendirilmeleri bir şeylerden korkulduğu için midir?"

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