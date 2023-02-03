Fenerbahçe Konyaspor maçı öncesi yaptığı paylaşım gündem oldu! Eski 'VAR' kayıtlarını paylaştılar

Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. Konyaspor maçına Attila Karaoğlan'ın atanmasının ardından tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, Atilla Karaoğlan'ın daha önce yönettiği Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasındaki VAR kayıtlarını paylaştı.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ!

Atilla Karaoğlan, söz konusu maçta Kevin N'Koudou ise Kitsio arasında yaşanan pozisyonda VAR'da gelen uyarıyla pozisyonu monitörde izlemiş ve N'Koudou'ya kırmızı kart göstermeyerek tepki çekmişti.

VAR KAYITLARI PAYLAŞILMIŞTI!

Federasyon daha sonra, bu maçın VAR kayıtlarını paylaşmış ve Karaoğlan'ın hata yaptığını açıklamıştı. MHK'nın eski yönetimi ise Karaoğlan'ın uzun süre maç alamayacağını duyurmuştu.

F.BAHÇE'DEN PAYLAŞIM!



