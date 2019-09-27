Acun Ilıcalı'dan Hakan Ural'ın yerine flaş transfer!

Hakan Ural'ın Gel Konuşalım programından ayrılacağını canlı yayında açıklamasının ardından yerine kimin geleceği merakla bekleniyordu.

Program için yeni bir isim arayışına geçen Acun Ilıcalı bomba transferi gerçekleştirdi. Resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklenirken, yeni sunucunun Pazartesi Tv8 ekranlarında olacağı belirtildi.

Acun Ilıcalı, Gel Konuşalım programı için Cengiz Semercioğlu ile anlaşmaya vardı. Tv100 ekranlarında çeşitli programlar sunan Semercioğlu'nun, Gel Konuşalım programında Hakan Ural'ın yerine geleceği belirtiliyor.

