MAGAZİN

Acun Ilıcalı'dan hakkında çıkan 'kara para aklama' iddialarına yalanlama

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.03.2018 19:01 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı hakkında çıkan 'Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı' haberini yalanlayıp, haberi yayınlayan siteye ateş püskürdü.

Acun Ilıcalı'dan hakkında çıkan 'kara para aklama' iddialarına yalanlama

Acun Ilıcalı bir internet sitesinde hakkında çıkan "Kara para aklamak suçuyla ilgili ABD'li yetkililer hakkında soruşturma başlattı!" iddialarına Twitter ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla ateş püskürdü.

INSTAGRAM VE TWITTER'DAN İDDİALARI YALANLADI

Ilıcalı Instagram hesabından hakkında çıkan haberle ilgili şu paylaşımı yaptı:

acun

Ilıcalı yine aynı haberle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımla haberi yapan yayın kuruluşuna sert sözlerle yüklendi.

İşte Ilıcalı'nın konuyla ilgili attığı tweet'ler:

acun2

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