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Acun Ilıcalı'dan Sercan'a: Cüneyt Çakır aradı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 09:07 | Son Güncelleme

Survivor'da eski futbolcu Sercan Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yaşanan Cüneyt Çakır muhabbeti gündem oldu. Ilıcalı Sercan'a Çakır'ın kendisi hakkında söylediklerini iletti.

Acun Ilıcalı'dan Sercan'a: Cüneyt Çakır aradı...

Survivor 2020'de ünlüler takımında boy gösteren eski futbolcu Sercan Yıldırım ile Acun Ilıcalı arasında yeni bir diyalog gündeme geldi. Ada Konseyi’nde Sercan’a takılmak isteyen Ilıcalı hakem Cüneyt Çakır ile yaptığı telefon görüşmesini anlattı.

Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde hakem Cüneyt Çakır ile telefonda konuştuğunu ve Sercan’a selam gönderdiğini söyledi. Cüneyt Çakır’a Sercan ile ilgili tahrik edici bir soru sorduğunu belirten Ilıcalı, ”Hocam Sercan burada neler yaptı. Kim bilir sana neler yapmıştır dedim” ifadelerini kullandı.

‘TAM BİR PIRLANTADIR’

Cüneyt Çakır’dan beklediği tepkiyi alamadığını ekmeyen Ilıcalı, ”Açıkçası dertleşiriz diye beklerken hocam ofsayt bayrağını kaldırdı ve beni ofsayta düşürerek aynen şunları söyledi; tam bir pırlantadır. Genç takımdayken beraber Amerika’da bir turnuvaya girmişsiniz. Genç takımdan beri tanırım bir saygısızlığını görmedim dedi. Sana çok selamı var. Yani istediğimi alamadım” dedi.

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