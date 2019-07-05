Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 açıklaması! 'Farklı bir format olacak'

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının final yapmasının ardından Bodrum'da kısa bir tatil yapan Acun Ilıcalı İstanbul'a döndü. llıcalı, patronu olduğu TV8 kanalında yeni yayınlanmaya başlayan Seray Sever ile Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu Gel Yazın Konuşalım programına konuk oldu.

'SURVIVOR'IN FARKLI BİR MÜŞTERİSİ OLDU'

Survivor 2019 sezonunu değerlendiren Ilıcalı, Survivor 2020'nin ise farklı bir formatta olacağını açıkladı. Ilıcalı, "Gelecek yıl yeni formatta bir Survivor düşünüyoruz. Bu yıl Survivor'ın farklı bir müşterisi oldu.

Beklediğimizi yüzde yüz aldık diyemem. Ama iki ülke için çok faydalı oldu. Yunan çocuklar ve bizimkiler pırıl pırıldı. Yunanistan'da gündemde olan bir isimim. Her dakika bir Türk prodüksiyonu olduğunu ve Acun'un yaptığını herkes biliyordu" dedi.

"YENİ DİZİ VE YARIŞMA PROGRAMLARIMIZ OLACAK"

TV8 kanalında yeni sezondaki yapımlarla ilgili de açıklamalar yapan Ilıcalı, Cansu Dere'nin başrolde oynadığı yeni dizinin ekranda olacağını söyledi. Seda Sayan'lı Yemekteyiz'den çok umutlu olduğunu söyleyen ünlü televizyoncu, "Yakında Alişan'ın programı bizimle olacak. Evlere girerek insanları yarıştıracak. 3 nesili yarıştırmaya çalışacağız. Seda Sayan Yemekteyiz ile önemli bir görevi aldı. Seda'nın bir evde olması eğlenceli olacak. Heyecanla bekliyorum. Yıllardır çok istediğimiz bir formattı. Cansu Dere'yle yeni bir dizi yapacağız. Dizi konusunda iyi olduğumuzu iddia etmedik.

Uzman olduğum bir alan da değil. Ama Annem dizisi tuttu ama biz yapmadık. Çok güzel bir dizi oldu. İnandığım insanlar var, İrfan Şahin, Fatih Aksoy gibi. Yurtdışında 40 ülkeye satıldı Annem dizisi" şeklinde konuştu.



