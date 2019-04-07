Acun Ilıcalı'dan Survivor'da diskalifiye ve kavga açıklaması!

Survivivor Ekstra programına canlı bağlanan Acun Ilıcalı, Survivor'da kavga ve diskalifiye konularında açıklamalarda bulundu.

Survivor Ekstra programına canlı olarak bağlanan Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununda yaşanan kavgayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Acun Ilıcalı, Survivor Ekstra yorumcusu Murat Özarı'nın sorusunu yanıtladı.

'DİSKALİFİYE EDER MİYİZ BİLMİYORUM'

Survivor'da kavgalarla ilgili soru soran Murat Özarı, "Bir tane adam şimdi geliyor tahrik ediyor, diğer tahrik edilen adam da Allah korusun bir tane vuruyor, yani şimdi bu vuran adam diskalifiye oluyor da tahrik eden adam ceza almıyor mu?" dedi.

Acun Ilıcalı ise "Çok güzel bir soru bu. Hani burada adam şimdi tahrik edildi diğeri de geldi vurdu. Ama bundan dolayı diskalifiye eder miyiz bilmiyorum. Yani olaylara çok yönlü bakmak lazım. Biz diskalifiye etmeden önce devamı gelecek mi diye bakıyoruz olaylara. Yani şiddet eğer devam edecekse diskalifiye edebiliyoruz. Fakat bir anlık fevri olaylarda diskalifiye etmeyebiliriz. Ben bu kararı kendi başıma vermiyorum." dedi.

