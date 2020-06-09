Acun Ilıcalı'dan Survivor eleme açıklaması: Survivor'dan elenen isim son anda belli olacak

Survivor'da finale adım adım yaklaşılırken heyecan ve gerilim üst seviyelerde yaşanmaya devam ediyor. Acun Ilıcalı, TV8'de ekranlara gelen Survivor Ekstra'ya konuk oldu ve önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMİN ELENDİĞİNİ BİLMİYORUM"

Acun Ilıcalı, elenme hakkındaki spekülasyonlara açıklık getirdi ve "Bizim Survivor çekimlerinde belli bir zaman aralığıyla yapıyoruz biliyorsunuz. Bizim programımızla ilgili net bir şey söylenirse bunun kanuni karşılığı var. Kimse net bir şey söyleyemez. Kanuni karşılığı olduğu için bu sefer olay 'tahmin ediyorum'a döndü. Belli derecede uyanık kardeşlerimiz var. Her zaman hayatımızda bunlar oluyor. Seyircimizin de bundan rahatsız olduğunu duyduk. 'Kimin elendiğini öğreniyoruz' demeye başladılar. Eleme ne zaman, salı günü. Peki biz ne yapacağız, çekmeyeceğiz. Şu an kimin elendiğini ben de bilmiyorum. Adaylar kim olacak bilmiyorum" dedi.

"ELENENİ BEN DE YAYINDAN 20 DAKİKA ÖNCE ÖĞRENECEĞİM"

Eleme çekimlerinin artık yayından 10-15 dakika önce yapılacağını duyuran Ilıcalı, "Şu anda kimin elendiğini bilmiyorum. Yayından belki de 20 dakika önce öğreneceğim. Açık açık söylüyorum, Survivor'da eleneni kimse bilemez. Çekimler 1 gün önceydi, 1.5 gün önceydi. Şimdi 10 dakika, 15 dakika önce olacak. Artık elemeden hemen önce çekeceğiz, böylece haber sızma ihtimali sıfır olacak" ifadelerini kullandı.