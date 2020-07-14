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Acun Ilıcalı'dan Survivor şampiyonu sorusuna ilginç yanıt: Açıklasaydım kariyerim biterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2020 21:52 | Son Güncelleme

Survivor finali öncesinde Acun Ilıcalı ve eski yarışmacılar, Nusret'te yemek yedi. Restoran çıkışında muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Acun Ilıcalı, ""Gönlünüzdeki Survivor şampiyonu kim?" sorusuna ise ilginç bir yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'dan Survivor şampiyonu sorusuna ilginç yanıt: Açıklasaydım kariyerim biterdi

Dünyaca ünlü işletmeci Nusret, her sene konuk olduğu Survivor'a bu yıl koronavirüs nedeniyle gidememişti. Mikonos'ta bulunan Nusret, Acun'a gönderdiği videoyla Survivor ekibini İstanbul'daki restoranına davet etti. Nusret'in mesajını Survivor'da yayınlayan Acun Ilıcalı, eski yarışmacılar ve Survivor ekibiyle birlikte final öncesinde Nusret'in Etiler'deki restoranınde yemek yedi.

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Ilıcalı o anları Instagram hesabından da paylaştı.
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"ELENENLERDEN ŞAMPİYON OLMASINI İSTEDİKLERİM VARDI"

Acun Ilıcalı, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Acun, "Gönlünüzdeki Survivor şampiyonu kim?" sorusuna, "Finalden önce bunu açıklıyor olsam kariyerim erken biterdi. Bana yakışmaz final sonrası söyleyeceğim. Elenenlerden Mert ya da Sercan’ın şampiyon olmasını isterdim ama olmadı, elendiler. Mert’i alırken dedik 'Sana şampiyonluk yakışır' dedik ve elendi. Güvendiğimiz dağlara kar yağdı" şeklinde yanıt verdi.

Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın da eşlik ettiği Acun Ilıcalı'nın çıkışta oldukça neşeli olduğu görüldü.


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