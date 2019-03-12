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Acun Ilıcalı'dan Survivor sunucusu Murat Ceylan itirafı! 'Survivor'da ilk ve tek oldu'

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 12.03.2019 19:58 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, eski Survivor yarışmacısı ve programın yeni sunucusu Murat Ceylan hakkında ilginç bir itirafta bulundu.

Acun Ilıcalı'dan Survivor sunucusu Murat Ceylan itirafı! 'Survivor'da ilk ve tek oldu'

Survivor'da ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, geçmişte yaşadıkları ilginç bir anıyı anlattı. Ilıcalı, Survivor'da bu sene sunuculuk yapan eski yarışmacı Murat Ceylan'ın yarışmacı olduğu dönemde adaya cep telefonu sokmaya çalıştığını söyledi.

"SURVIVOR TARİHİNDE TEK YARIŞMACI OLDU"
Keyifli bir sohbetin gerçekleştiği ada konseyinde Murat Ceylan'ın ilginç macerası, Türkiye ve Yunanistan takımında mücadele eden yarışmacıları kahkahaya boğdu. Acun Ilıcalı Murat Ceylan ile ilgili bir anısını anlatarak, "Tam adaya girecekken yapılan son aramadan sonra içeri ne sokabilirsin? Gözün çok döndüyse; fındık, fıstık, belki bir tane sandviç. Murat'tan ne çıkıyor biliyor musunuz? 1996 model bir cep telefonu. Survivor'ın 11 yıllık tarihinde üzerinde cep telefonu ile yakalanan, adaya cep telefonu sokmaya çalışan ilk ve tek yarışmacı. O yüzden Survivor sunmayı sonuna kadar hak etti. Gerçek Survivor o çünkü, hayat mücadelesi." ifadelerini kullandı.

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"DÜNYANIN ÖBÜR UCUNDASINIZ"
Sözlerine devam eden Acun Ilıcalı, "İletişim çok önemli olduğu bir gerçek. Yazılanları okuyorum, seyircilerimiz bazen anlayamıyorlar. Dünyada son 30 yıldır cep telefonu var, kimse ailesinden bu kadar habersiz kalmıyor, hiç haber alamadığı olmuyor. Dünyanın öbür ucundasınız. Bu özlem duygusunun iletişimsizlikle birleştiği zaman ne kadar farklı olduğunu ancak yarışmacılar biliyor. Seyircilerimiz de şu anda kafalarında canlandırıyorlardır." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
murat ceylan ACUN ILICALI survivor Survivor 2019

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