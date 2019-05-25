Acun Ilıcalı’dan Turabi’ye mesaj: Kendini kanıtlamış oldun

Survivor’da yaşadığı iki şampiyonlukla adını duyuran Turabi Çamkıran bu kez dünyanın farklı ülkelerinden yarışmacıların mücadele ettiği ‘The Challenge’ (Dünya Savaşı) programında şampiyon oldu. Başarılı sporcu, bu şampiyonlukla birlikte 750 bin dolarlık ödülün de sahibi oldu.

“KENDİNİ KANITLAMIŞ OLDUN”

Şampiyon olarak başarısını ülke sınırlarının dışına gururla taşıyan Turabiye’ Acun Ilıcalı’dan tebrik mesajı geldi. Ünlü televizyoncu, Instagram’ın hikaye bölümünden, “ABD’deki The Challenge şampiyonluğunu kutluyorum. Yurt dışında da kendini kanıtlamış oldun. Vefalı olduğunu hep gösterdin, bizim de katkımız olduysa ne mutlu bize” mesajını yayınladı.

“ACUN ILICALI ÜÇÜNCÜ DEFA ŞAMPİYON OLAMAZSIN DEMİŞTİ”

Yarışmayı kazanan Turab, Çamkıran, duygularını sosyal medya hesabından böyle dile getirdi:

“Birçok ülkenin yarıştığı Dünyalar Savaşında Türkiye adına savaşı ben kazandım ve şampiyon oldum. Benim için yarıştan çok bir onur meselesiydi. Her ne olursa olsun omuzuna Türkiye bayrağını takınca yükü ağır oluyor. Bu yük altında ezilmediğim için çok mutluyum. Bu yarışa sunulmamın en büyük nedeni 2 şampiyonluğumun olmasıdır. Bu yüzden bana 3 projesinde yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı’ya ve beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan siz sevenlerime çok teşekkür ederim. Ayrıca Acun abi bir iddiamız vardı; “3. defa şampiyon olamazsın” demiştin. Survivor’da beni sağlığımdan dolayı geri çektiğin için o zaman ki dönem geçersiz olmuştur. Ki iyi ki de oynatmadın belki de daha kötü olacaktım ve bu projede yer alamayacaktım. Ben de sana daha büyük bir 3. şampiyonlukla dönüyorum. Bence iddiayı ben kazandım. Yine de büyüğüm olarak karar senin.”



