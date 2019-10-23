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Acun Ilıcalı'dan Yetenek Sizsiniz birincisi Max için duygusal paylaşım

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 23.10.2019 02:24 | Son Güncelleme

Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında birinci gelerek büyük ödülün sahibi olan sevimli köpek Max hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı ise Instagram hesabından Max ile çekilen bir fotoğrafını paylaşarak üzüntüsünü dile getirdi.

Acun Ilıcalı'dan Yetenek Sizsiniz birincisi Max için duygusal paylaşım

Aklıllı Köpek Max ve eğitmeni Ali Yeşilırmak, 2012 yılında katıldıkları 'Yetenek Sizsiniz Türkiye' yarışmasının 3. sezonunda şampiyon olmuştu. Akıllı köpek Max’tan üzücü haber geldi.

Acun Ilıcalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin şampiyonlarından Max’i kaybettik. Yeteneğiyle tüm Türkiye’ye bir köpeğin neler yapabileceğini göstermişti. Ali kardeşim acını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ACUN ILICALI yetenek sizsiniz max

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