MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı Dominik'ten döndü! 'Zor bir dönemde çok doğaldık'

Acun Ilıcalı Dominik'ten döndü! 'Zor bir dönemde çok doğaldık'

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2020 08:01 | Son Güncelleme

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, koronavirüs nedeniyle uzun bir süre kaldığı Dominik'ten Türkiye'ye döndü. Bebek'te görünen Acun Ilıcalı'ya vatandaşlar ilgi gösterirken fotoğraf için sıra oldu.

Acun Ilıcalı Dominik'ten döndü! 'Zor bir dönemde çok doğaldık'

Dominik'ten Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı soluğu Bebek'te aldı. Vatandaşlar Acun ılıcalı'ya yoğun ilgi gösterirken fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdiler.

Motoruyla Bebek'te görüntülenen Ilıcalı kendisine ilgi gösteren herkesle tek tek sohbet etti.

2

Magazincilerle de konuşan Ilıcalı "Siz galiba susamışsınız biraz görev aşkıyla yanan arkadaşlarımı görüyorum. Zor bir dönemi geçiriyoruz inşallah. Benim için bu sevgi büyük bir mutluluk. Sabahtan akşama kadar insanlar bir şey izlesin diye çaba gösteriyor. Sonuçlar çok iyi. Sokaktan aldığımız enerji çok güzel oldu. Zor bir dönemde çok doğaldık bizim için çok mutluluk" dedi.

1

Acun Ilıcalı karantina süreciyle ilgili "Karantina süreci yaşayamadım. Bizim alan rahattı. Civarda hasta yoktu biz uzaktan memleketimizi izledik ülkeye dönemedik. En çok sizi özledim. Çocuklarımı özledim onlarla vakit geçiriyorum" dedi. (tv100)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladıYarış pilotluğundan istediği parayı kazanamayınca, cinsel içerikli sitede video yayınlamaya başladı
Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'
Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun Estetikle bambaşka biri oldu! Tanıyana helal olsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

Emekli polis siteyi kan gölüne çevirdi

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

'Koronavirüs ilacını bulduk' deyip kameralar önünde içmişti! Kötü haber

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Feci kaza! Cesetler otomobile sıkıştı

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Bir ilimizde korona teyakkuzu! Vaka sayısı giderek artıyor

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İşte Türkiye'nin koronavirüs tablosunda son durum

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

Bikinisiyle yakalandı! Kiloları olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

'Gökhan baba oluyor' dedi olay oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sevda Demirel ve Neslihan Doğrusöz barıştı! Flaş karar

Cinsellik itirafıyla olay olmuştu! Flaş karar

Hadise Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı! 'Bebeğim'

Kaan Yıldırım'ın evinden paylaştı

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'in son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'

Son hali olay oldu! 'Adını estetik koydum'

Kanye West'ten 2 milyon dolar bağış

Kanye West'ten 2 milyon dolar bağış

'Çılgın Bediş’in 'Mükü’sü Çiçek Dilligil: 72 hafta hiç ikinci olmadık

'72 hafta hiç ikinci olmadık'

Demet Akalın'ın hesap isyanı

Demet Akalın'ın hesap isyanı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.