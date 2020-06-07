Acun Ilıcalı Dominik'ten döndü! 'Zor bir dönemde çok doğaldık'

Dominik'ten Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı soluğu Bebek'te aldı. Vatandaşlar Acun ılıcalı'ya yoğun ilgi gösterirken fotoğraf çekilebilmek için sıraya girdiler.

Motoruyla Bebek'te görüntülenen Ilıcalı kendisine ilgi gösteren herkesle tek tek sohbet etti.

Magazincilerle de konuşan Ilıcalı "Siz galiba susamışsınız biraz görev aşkıyla yanan arkadaşlarımı görüyorum. Zor bir dönemi geçiriyoruz inşallah. Benim için bu sevgi büyük bir mutluluk. Sabahtan akşama kadar insanlar bir şey izlesin diye çaba gösteriyor. Sonuçlar çok iyi. Sokaktan aldığımız enerji çok güzel oldu. Zor bir dönemde çok doğaldık bizim için çok mutluluk" dedi.

Acun Ilıcalı karantina süreciyle ilgili "Karantina süreci yaşayamadım. Bizim alan rahattı. Civarda hasta yoktu biz uzaktan memleketimizi izledik ülkeye dönemedik. En çok sizi özledim. Çocuklarımı özledim onlarla vakit geçiriyorum" dedi. (tv100)



