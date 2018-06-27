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Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.06.2018 20:57 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı'nın ekibinde yer alan kameraman Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı saldırı sonucu öldürüldü. Acı haberi, Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Survivor'da kameraman olarak görev alan 24 yaşındaki Alper Baycın, Dominik'te gasp çetesi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Acun Ilıcalı, acı haberi sosyal medya hesabından böyle duyurdu.

"Değerli çalışma arkadaşımız, genç kardeşim Alper Baycın’ı hain bir saldırı sonucu kaybettik. Yaşadığımız acı ve üzüntüyü kelimelerle tarif edemem. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun Alper Kardeşim"

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Alper Baycın dominik Survivor

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