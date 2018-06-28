MAGAZİN

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.06.2018 01:04 | Son Güncelleme

Dominik Cumhuriyeti'nde 24 yaşındaki Survivor kameramanı Alper Baycın'ın ölümü nedeniyle Acun Ilıcalı programı iptal etti.

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Survivor’da şoke eden bir olay yaşandı. Kameraman Alper Baycın iki kişinin saldırısına uğradı. 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Survivor yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı olayla ilgili TV 8’de açıklama yaptı.

CANLI YAYINI İPTAL EDEN ACUN ILICALI: YAYIN YAPMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Konuşmakta zorluk çeken Acun Ilıcalı şu açıklamayı yaptı: "Çok üzücü bir olay yaşadık. Ekip olarak iş arkadaşımızı, kardeşimizi sevgilisi Alper'imizi haince bir saldırı sonrası Dominik'te kaybettik. Ekip olarak çok üzgünüz. Bizim projelerimizde yer alan televizyonculukta geleceği olan bir kardeşimiz. Kadere çok inanan biriyim ama böyle ani bir durum yaşadığımız zaman bizim için büyük bir yıkım oluyor. Ekip olarak çok konuşacak durumda değiliz. Buradan bütün ailesine sabırlar diliyorum. Bu durumda bir yayın yapmamız söz konusu değil. Sizden özür dileyerek yayını burada kapatıyoruz." diyerek canlı yayını iptal etti.

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Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!
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