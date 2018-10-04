SPOR

Acun Ilıcalı Fenerbahçe TV iddiasını doğruladı

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.10.2018 07:58 | Son Güncelleme

Buket Aydın'ın CNN TÜRK ekranındaki yeni programı 40'a konuk olan Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe TV size verildi mi?" sorusuna cevap verdi. Ilıcalı, "Bana verildi diye bir durum yok, sorumluluğunu aldım. Açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek vereceğim. Televizyonculuktaki bildiğimiz, gördüğümüz bütün her şeyi kulübümüz için kullanacağız" dedi.

Acun Ilıcalı Fenerbahçe TV iddiasını doğruladı

Acun Ilıcalı, CNN Türk’te katıldığı bir programda FB TV’nin sorumluluğunu aldığı iddialarına yanıt verdi.

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şöyle:

"Bana verildi diye bir durum yok. Sorumluluğunu aldım diyelim, doğru. Fenerbahçe TV için sağ olsunlar beni çağırdılar, 'Bu konuda yardımcı olabilir misin?' diye görüş bildirdiler. Ben konu Fenerbahçe olduğu zaman sevdiğim, gönül verdiğim bir kulüp. Hepimizin tuttuğu kulüpler var. Bir şekilde hepimiz o kulübe faydalı olmaya çalışıyoruz, ürünlerini alıyoruz, maça gidiyoruz. Şimdi benim hacmim daha büyük olduğu için hani bundan daha fazlasını yapabildiğim için açıkçası o yönde de hizmet vermek istiyorum. Bu tamamen gönlümden gelen, çocukluğumda bana çok mutluluk yaşatmış olan bir kulübe borcum gibi görüyorum. Ve bu yönde de açıkçası teklif geldiği zaman orası ile ilgili ciddi bir değişiklik olması gerektiğini söyledim. Bununla ilgili de projeyi yönetime ilettim. Onlar da etkilendiler. Ben açıkçası olayın organizasyonunu yapıp destek de vereceğim. Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe'nin dijital hesapları bambaşka bir yere gelecek. Televizyonculuktaki bildiğimiz, gördüğümüz bütün her şeyi kulübümüz için kullanacağız."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes Fenerbahçe 62 - 65 Anadolu Efes
ABD 73 - 56 AvustralyaABD 73 - 56 Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cnn turk Acun Ilıcalı Spor Toto Süper Lig Fenerbahçe Buket Aydın

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

Whatsapp değişti! Artık birine mesaj yazarken...

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Aslan, Porto'da kendini yaktı!

Messi'den sevgilerle! Geceye yine damga vurdu

Messi'den sevgilerle! Geceye yine damga vurdu

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 2 yorum
YAZIK OLUYOR FENERBAHÇEYE SONUNDA ELE GEÇİRİLDİ BİR ŞEKİLDE SONUMUZ FENA.
her yerde acun haberi, hepimiz acunuz ...!
Diğer Haberler
Fenerbahçe 94 - 92 Maccabi FOX

Fenerbahçe 94 - 92 Maccabi FOX

Potanın Perileri şovla başladı

Potanın Perileri şovla başladı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Galatasaray Victoria Macaulay'le anlaştı

Marko Arapovic Galatasaray’da

Marko Arapovic Galatasaray’da

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Hidayet Türkoğlu'ndan bayram kutlaması

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

Tuğba İldiz Beşiktaş'a transfer oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.