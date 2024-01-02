MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Acun Ilıcalı genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaştı! Yanından ayırmıyor

Acun Ilıcalı genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaştı! Yanından ayırmıyor

02.01.2024 07:13 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı genç aşkıyla yeni yıl pozunu paylaştı. Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya'nın aşk pozunu hayranlarından beğeni yağdı.

Acun lıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşıyor.

Aşkını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı sevgilisini de yanından ayırmıyor. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı yayınında da sevgilisi yanında olan Ilıcalı'dan açık pozu geldi.

dfd

Acun Ilıcalı'nın genç aşkıyla pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı Servetine dair o soruya açık açık yanıt verdi! Oy verdiği partiyi açıkladı

Acun Ilıcalı geçtiğimi günlerde yaptığı "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum." sözleriyle adından söz ettirmişti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2024'ün ilk günü sınırları zorladı! Kıvrımlarını sergiledi2024'ün ilk günü sınırları zorladı! Kıvrımlarını sergiledi
Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladıDilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı
Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşulduAcun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu
Anahtar Kelimeler:
Ayça Çağla Altunkaya Acun Ilıcalı sevgilisi
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli anlar! Polisler ayağından vurdu! Bakan Yerlikaya'dan açıklama

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

Dilan Polat ve Engin Polat ile ilgili yeni gelişme! Avukatları açıkladı, Polat çifti umudunu ona bağladı

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

İstanbul'da kimi aday gösterecek? Kulisler bu iddiayı konuşuyor: O isim ağırlık kazandı

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Mustafa Sandal'ın paylaşımına yorum yağdı! "Neden gözaltında değil?"

Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Akaryakıt ve alkole ÖTV zammı yolda:

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

Acun Ilıcalı Survivor geleneğini bozmadı! Seçtiği araç çok konuşuldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı Braun sakal düzelticiyi sizin için inceledik

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

Fiyatların yükselmesini beklemeyin! Yılın çok satanlarını sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.