Acun Ilıcalı genç aşkı Ayça Çağla Altunkaya ile pozunu paylaştı! Yanından ayırmıyor

Acun lıcalı, Şeyma Subaşı'ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Acun Ilıcalı uzun süredir genç aşkıyla mutlu bir beraberlik yaşıyor.

Aşkını her fırsatta dile getiren Acun Ilıcalı sevgilisini de yanından ayırmıyor. Son olarak O Ses Türkiye Yılbaşı yayınında da sevgilisi yanında olan Ilıcalı'dan açık pozu geldi.

Acun Ilıcalı'nın genç aşkıyla pozuna hayranlarından beğeni yağdı.

Acun Ilıcalı geçtiğimi günlerde yaptığı "Benim cumhurbaşkanımıza çıkarsız bir sempatim var AK Parti ile bir alakam olduğunu hatırlamıyorum. Ama oyumu kime verdim; AK Parti'ye verdim. Cumhurbaşkanımızı başarılı buluyorum." sözleriyle adından söz ettirmişti.





