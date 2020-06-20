Acun Ilıcalı haberlerde de rekor kırdı

Medya Takip Merkezi (MTM), magazin ve sanat dünyasının Mayıs ayı medya raporunu açıkladı. Raporda, magazin ve sanat camiasında ay boyunca gündemi oluşturan gelişmeler ve en çok konuşulan ünlü isimler belirlendi. İşte MTM’nin, Magazin Gazetecileri Derneği için hazırlamış olduğu araştırmasının detayları…

Mayıs ayında magazin ve sanat camiasında da birbirinden önemli gelişmeler yaşandı. Acun Ilıcalı yaptığı rekor denemesi ile gündeme gelirken, Ebru Şallı’nın talebi yürekleri yaktı. Serenay Sarıkaya ise canlı yayında yaptığı konuşmalarla olay yarattı.

ACUN'DAN DÜNYA REKORU

Aşk ve iş hayatı ile aylardır medya gündeminin zirvesinde yer alan Acun Ilıcalı, bu defa da dünya rekoru ile gündemdeydi. Acun Ilıcalı, Survivor 2020 yarışmacıları ile birlikte Instagram’dan canlı yayın yaparak 2 milyon olan izlenme rekorunu geçmeye çalıştı. Daha önce de Gönüllüler ile 1 milyon izlenmeyi gören medya patronu, Instagram hikâyesinde izlenmede dünya rekoru kırmayı planladıklarını duyurdu. Hem TV8'den hem de Instagram'dan canlı yayınlanan bu rekor denemesi 5 dakika içinde 3 milyon izleyiciye ulaştı. Sadece 5 dakika içerisinde dünya rekorunu kıran Acun Ilıcalı, 25 bin 113 haber ile Mayıs ayı magazin gündeminin de en çok konuşulan ismi olmayı başardı.