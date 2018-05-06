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Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı ile bir lokanta çıkışı görüntülendi. Ilıcalı gördüğü sevginin onu motive ettiğini söyledi

Acun Ilıcalı: Her gün şükrediyorum

TV8'in patronu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı Ilıcalı önceki gün Bebek'teydi.

Yemekten çıkıp bir toplantıya yetişen Acun Ilıcalı habercilerle ayaküstü sohbet etti.

"İşimi iyi yapmanın en büyük motivasyonu halktan gördüğüm sevgi. Bunun için Allah'a her gün şükrediyorum" dedi.

Acun Ilıcalı bir anda çevresini saran hayranlarıyla sohbet etti, bol bol selfie çekti.

ŞEYMA SUBAŞI ILICALI LOKANTACI OLUYOR

Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı Ilıcalı’nın lokanta açması için Bebek’te yer kiraladı. Çift geçen günlerde tadilatı kontrol etti.
Şeyma Subaşı Ilıcalı “Burada sağlıklı, lezzetli, taze ve birbirinden güzel yiyecekler satılacak. Ben değil ama annem ev yemekleri yapabilir. Açılış 2.5 ay sonra” dedi.


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Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı

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