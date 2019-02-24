Acun Ilıcalı Hikmet'i böyle uyardı: Sen on yıldır Survivor izliyorsun…

Acun Ilıcalı, yarışmacı Hikmet'in kendisini kızdırdığı anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Hikmet'in Survivor kuralları ile ilgili sorduğu soru Acun'u sinirlendirdi.

Hikmet oyunda yarışmacının önüne geçip geçemeyeceğini sordu.

Acun Ilıcalı bu soruya sinirlenerek Hikmet’e, yarışmacının önüne geçemeyeceğini ve çelme takamayacağını söyledi.

Ilıcalı, “Bağaracaksı, önüne geçemezsin. Sen on yıldır Survivor izliyorsun, önüne geçen gördün mü hiç?” diyerek tepkisini dile getirdi.

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