Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı? Paylaşım geldi…

Özel hayatıyla devamlı gündem olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat Ayça Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile pozlarını silmesi akıllara ayrılık iddiasını getirmişti.

Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı?

Fotoğrafta gayet mutlu görülen gülerek poz veren çift, ayrılık iddiasını da yalanlamış oldu.

Günlerdir herhangi bir açıklama yapmayan çiftin birbirine sarılarak verdiği bir poz ortaya çıktı.

Ayrıca, Ayça Çağla Altunkaya, birçok kişinin tersine sosyal medya hesabını herkese gizli kullanıyor. Altunkaya, gelen takipçi isteklerini de kabul etmiyor.