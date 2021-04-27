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Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı? Paylaşım geldi…

27.04.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları iddia edilen Acun Ilıcalı ve kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı-Ayça Altunkaya, sarmaş dolaş poz vererek adeta nispet yaptı.

Özel hayatıyla devamlı gündem olan Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile boşanmasının ardından kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Fakat Ayça Altunkaya'nın geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı ile pozlarını silmesi akıllara ayrılık iddiasını getirmişti.

Acun Ilıcalı ile Ayça Altunkaya ayrıldı mı?

Fotoğrafta gayet mutlu görülen gülerek poz veren çift, ayrılık iddiasını da yalanlamış oldu.
Günlerdir herhangi bir açıklama yapmayan çiftin birbirine sarılarak verdiği bir poz ortaya çıktı.
Ayrıca, Ayça Çağla Altunkaya, birçok kişinin tersine sosyal medya hesabını herkese gizli kullanıyor. Altunkaya, gelen takipçi isteklerini de kabul etmiyor.
İşte çiftin yeni pozu...
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Ayça Çağla Altunkaya
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