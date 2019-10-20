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Acun Ilıcalı ile O Ses Türkiye jürisi MasterChef'te mi yarışacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 22:51 | Son Güncelleme

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı ve O Ses jürisi, kendi aralarında MasterChef'te karşı karşıya gelme üzerine sözleşti.

TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye'de ilginç anlar yaşandı. Yemek sohbeti üzerine konu MasterChef'te yarışmaya kadar geldi. Acun Ilıcalı ise jüri üyelerine sürpriz bir teklif yaptı.

Ekip olarak iki ayrı takıma ayrılıp MasterChef'te yarışacaklarını söyleyen Ilıcalı, "Hayatımda ilk defa yemek yapmak istiyorum. Hiç yapmamıştım. İki takıma ayrılıp yarışalım. Seda iyi yemek yapıyor. Ben ve Seda aynı takımda olalım, Beyaz ile Hadise diğer takımda.Murat Boz'u da kim alırsa alsın" dedi. Ilıcalı'nın yemek yarışması sözleri jüriyi şaşırttı. Beyaz ise yemek yapmayı çok sevdiğini söyleyerek teklifi kabul etti.


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Anahtar Kelimeler:
masterchef Acun Ilıcalı o ses türkiye

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