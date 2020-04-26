Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı! 'İyi huylu bir kitleydi ameliyatla...'

Acun Ilıcalı, '2. Sayfa' programına açıklamalar yaptı. Dominik'te Survivor çeken ve koronavirüs sonrası orada mahsur kalan Ilıcalı kızlarını çok özlediğini açıkladı. 2 yıl önce Survivor canlı yayınına yüzündeki şişlik ile çıkan Acun Ilıcalı'nın estetik operasyon geçirdiği iddia edilmişti.

Ilıcalı, göz bölgesindeki o şişliğin nedenini anlattı: "Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor."

KIZLARINI ÇOK ÖZLEDİ

"Türkiye'ye döndüğünde ilk olarak ne yapacaksınız?" sorusuna da yanıt verdi.

Ilıcalı, "Kızlarıma sarılacağım, onları çok özledim. Banu ile bir kardeş gibi her konuda konuşmayı, Yasemin'in bıcırıklığı, Leyla'nın bilmişliği bunların hepsi çok özlediğim şeyler. Umarım en kısa zamanda hasret biter" dedi.

Çorapları giydikten sonra attı konusuna açıklık getiren Acun Ilıcalı, "Giydiğim çorabı bir daha giymiyorum çünkü ayağım 45 numara ve çoraplar yıkandıktan sonra çekiyor. Onu bir daha giyince ayağımı sıkıyor ve ben bundan nefret ediyorum. Zaten uzun yıllardır terlik giyiyorum bu nedenle ayağımı sıkan şeyleri sevmiyorum. Ben yılın 20-30 günü ayakkabı giyiyorum, bu nedenle çoraplarla pek barışık değilim" diye konuştu.

Giydiği siyah tişörtlerle dikkatleri üzerine çeken kanal sahibi, "tişört konusunda aynı durum geçerli değil, yaklaşık 300-400 tişörtüm vardır" dedi.

