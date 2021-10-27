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Acun Ilıcalı, İngiltere'den Hull City'yi satın alıyor

27.10.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın İngiltere'nin köklü takımlarından Hull City'yi almak için görüşmeler yaptığı öğrenildi. Takımın sahibi ile büyük ölçüde anlaşan Ilıcalı, Hull City'yi almak için 30 milyon sterlin ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada bulunan bazı bonus maddeleriyle bu rakam 50 milyon sterlin civarına da çıkabilir. İşte detaylar...

Acun Ilıcalı, İngiltere'den Hull City'yi satın alıyor

Medyanın önde gelen isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, İngiltere'den takım satın alıyor. Acun'un İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'yi almak istediği ifade edilirken, takımın şu anki sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam ile de büyük ölçüde anlaşma sağladığı belirtildi. Acun'un Hull City'yi satın almak için ise 30 milyon sterlin ödeyeceği gelen haberler arasında.

"HEDEFİM DÜNYADA SES GETİREN BİR TAKIM OLUŞTURMAK"

Ilıcalı, "İngiltere'de ülkemizin bayrağını Hull City'nin başarısıyla dalgalandırmak istiyorum. Hull City'nin inşallah ileride hocasından, belli futbolcularına kadar Türklerden oluşmasını istiyorum. Hedefim dünyada ses getiren bir takım oluşturmak" ifadelerini kullanmıştı.

Hull City, İngiltere Championship'te mücadele ediyor. Takımın Premier Lig'e yükselmesi halinde 20 milyon sterlin civarında daha ödeme yapılacağı aktarıldı.


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Premier League Acun Ilıcalı
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