Acun Ilıcalı kanser hastası gencin hayalini gerçekleştirdi

Kanser hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Caner Güdük'ün tek hayali gerçekleşti. Kanser hastalığıyla mücadele eden ve tek hayalinin O Ses Türkiye'de çıkıp şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner Güdük'ün çağrısına Acun Ilıcalı kulak verdi.

TEK HAYALİ O SES TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMEK

Sosyal medyada bir videoyla sesini duyuran 16 yaşındaki kanser hastası Caner Güdük'ün çağrısı üzerine herkes seferber oldu.Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi, yürek burkmuştu.

"SONUNDA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Acun Ilıcalı Caner'in tek hayalini gerçekleştirdi. O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşan Caner, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben burdan haber ederim" notunu paylaştı.





