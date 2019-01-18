MAGAZİN

Acun Ilıcalı kanser hastası gencin hayalini gerçekleştirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 09:57 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye'ye çıkmak isteyen kanser hastası Caner Güdük'ün hayalini gerçekleştirdi. Ilıcalı, Caner'in O Ses Türkiye sahnesine çıkardı.

Acun Ilıcalı kanser hastası gencin hayalini gerçekleştirdi

Kanser hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Caner Güdük'ün tek hayali gerçekleşti. Kanser hastalığıyla mücadele eden ve tek hayalinin O Ses Türkiye'de çıkıp şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner Güdük'ün çağrısına Acun Ilıcalı kulak verdi.

acun-ilicali-kanser-hastasi-gencin-tek-hayalini-11654217_9352_m

TEK HAYALİ O SES TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMEK

Sosyal medyada bir videoyla sesini duyuran 16 yaşındaki kanser hastası Caner Güdük'ün çağrısı üzerine herkes seferber oldu.Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi, yürek burkmuştu.

acun-ilicali-kanser-hastasi-gencin-tek-hayalini-11654217_3032_m

"SONUNDA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Acun Ilıcalı Caner'in tek hayalini gerçekleştirdi. O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşan Caner, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben burdan haber ederim" notunu paylaştı.

acun-ilicali-kanser-hastasi-gencin-tek-hayalini-11654217_1285_m

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Aleyna Tilki'den manidar paylaşım! 'Yok egolu, yok şöyle...'Aleyna Tilki'den manidar paylaşım! 'Yok egolu, yok şöyle...'
Duygulandıran Tarık Akan anısı...Duygulandıran Tarık Akan anısı...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı o ses türkiye caner güdük kanser hastası hayal TV8

En Çok Okunan Haberler

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

'Yeni darbe tarihi geliyor' deyip öyle bir iddiada bulundu ki!

F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

F.Bahçe'ye kupada büyük şok! Yine kayıp...

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Ve Beşiktaş transferi resmen açıkladı!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

Yaz saati uygulaması uyarısı: Çocuklarımızın canını alıyor!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aleyna Tilki'den manidar paylaşım! 'Yok egolu, yok şöyle...'

Aleyna Tilki'den manidar paylaşım! 'Yok egolu, yok şöyle...'

Rutkay Aziz'in Tarık Akan anısı: Bir takım sıkıntılar yaşadık

Duygulandıran Tarık Akan anısı...

Gülben Ergen'den oğlu Atlas için duygusal paylaşım!

Gülben Ergen'den oğlu Atlas için duygusal paylaşım!

Memet Özer ile Mutfakta'ya Youtube fenomeni Kafalar ekibi konuk oluyor!

Kafalar ekibi Memet Özer'in mutfağında!

Deniz Akkaya: 'Adamın enerjisini çeken bir tipim'

Deniz Akkaya: 'Adamın enerjisini çeken bir tipim'

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Hicran ve kaynanası Gönül kimdir?

Zuhal Topal'la Sofrada yarışmacısı Hicran ve kaynanası Gönül kimdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.