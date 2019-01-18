Acun Ilıcalı kanser hastası gencin hayalini gerçekleştirdi

Kanser hastalığına yakalanan 16 yaşındaki Caner Güdük'ün tek hayali gerçekleşti. Kanser hastalığıyla mücadele eden ve tek hayalinin O Ses Türkiye'de çıkıp şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner Güdük'ün çağrısına Acun Ilıcalı kulak verdi.
TEK HAYALİ O SES TÜRKİYE'DE ŞARKI SÖYLEMEK
Sosyal medyada bir videoyla sesini duyuran 16 yaşındaki kanser hastası Caner Güdük'ün çağrısı üzerine herkes seferber oldu.Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi, yürek burkmuştu.
"SONUNDA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"
Acun Ilıcalı Caner'in tek hayalini gerçekleştirdi. O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşan Caner, "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben burdan haber ederim" notunu paylaştı.
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