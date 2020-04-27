Acun Ilıcalı koronavirüsle ilgili Dominik'teki son durumu anlattı

Tarafsız Bölge programına Dominik'ten canlı bağlantıyla katılan Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan vatandaşları ülkeye ulaştırmak için THY'nin bir uçak yollacağını söyledi. Ilıcalı, "Benim de elimden bir şey gelirse yapacağım. Gerekirse uçağımız dolmuş yapacağım, herkesi ulaştıracağım" dedi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var. Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor. Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum. Buradaki en büyük sorun vatandaşlarımız buralarda kaldı. Karayipler'de çalışan arkadaşlarımız var oralarda mahsur kaldılar. Çeşitli adalarda 100'den fazla vatandaşımız var.