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Acun Ilıcalı koronavirüsle ilgili Dominik'teki son durumu anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 23:28 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan ile Tarafız Bölge programına katıldı, Dominik'teki son durumu anlattı. Ilıcalı Karayipler'de mahsur kalan Türk vatandaşları için Dışişleri Bakanlığı ile organize olduklarını söyledi.

Acun Ilıcalı koronavirüsle ilgili Dominik'teki son durumu anlattı

Tarafsız Bölge programına Dominik'ten canlı bağlantıyla katılan Acun Ilıcalı, Karayipler'de mahsur kalan vatandaşları ülkeye ulaştırmak için THY'nin bir uçak yollacağını söyledi. Ilıcalı, "Benim de elimden bir şey gelirse yapacağım. Gerekirse uçağımız dolmuş yapacağım, herkesi ulaştıracağım" dedi.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Dominik çok fazla korona olacak bir ülke değil. Burası dünyanın en büyük turizm merkezlerinden biri. Burada haftada 150 uçaktan fazla Avrupa'ya uçuş oluyor. O turistler vasıtasıyla buraya koronavirüs ulaştı. Bizim şanslı olduğumuz yer bizim olduğumuz tarafta yok ama çok yoğun önlemler burada da var. Marketlerde herkes maskeli. Sokağa çıkanlar maskeli. Biz şu durumdayız. Ben haftada 2 kere bulunduğum yeri terk ediyorum. Ben ülkemizle gurur duyuyorum. Tedbirlere yoğun bir şekilde uyum sağlanıyor. Burada geçenlerde seçimlerden sonra bir anda 13-14 bin kişi sokaklara çıkıp kutlama yaptı. Bu da hükümeti endişelendirdi. Bizim milletimizin bu konudaki disiplinini hayranlıkla izliyorum. Buradaki en büyük sorun vatandaşlarımız buralarda kaldı. Karayipler'de çalışan arkadaşlarımız var oralarda mahsur kaldılar. Çeşitli adalarda 100'den fazla vatandaşımız var.

Dışişleri Bakanlığı'mız ile organize olduk. Onlar benden bu konuda öncülük yapmamı rica ettiler. Bu konudaki güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. THY buraya bir uçak getirecek vatandaşlarımızı almak için. Ülkemizin bu konudaki başarısı tartışılmaz. Sağlık Bakanımıza da buradan teşekkür ediyorum. ABD'nin başındaki insanın yaptığı açıklama 2 gündür alay konusu. Burada güven sarsıldı. Bizde halkımız önemli destek verdi. Burada siyaseti unutacağı işin bir tarafından tutacağız. Bakanımız canla başla çırpınıyor. Benim de elimden bir şey geliyorsa yapacağım. Ben gerekirse uçağı dolmuş yapacağım herkesi ulaştıracağım. Tek ihtiyacımız olan dayanışma ve motivasyon. Güzel günlerin müjdesini Cumhurbaşkanımız bugün verdi."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, dominik, ahmet hakan,

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