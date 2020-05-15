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  4. Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa’nın benzerliği herkesi şaşırttı

Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa’nın benzerliği herkesi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 15:14 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Anneler Günü'nde annesi ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Yapılan paylaşım sonrası takipçileri İlknur Hanım ile torunu Melisa'nın ne kadar çok birbirine benzediğini ortaya koydu... Babaanne torunun fotoğrafları sosyal medyaya damgasını vurdu.

Acun Ilıcalı'nın annesi ile kızı Melisa’nın benzerliği herkesi şaşırttı

Ünlü sunucu Acun Ilıcalı, geçen pazar Anneler Günü’nde, annesi ve abisi ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı. Fotoğraf bir buçuk milyon beğeni ve 30 binin üstünde yorum aldı. İlerleyen günlerde ise Ilıcalı’nın takipçileri, annesi İlknur Hanım ile kızı Melisa’nın birbirlerine ne kadar çok benzediklerini ortaya çıkardı.

ilknur-melisa

Şimdiye kadar minik Melisa için annesi Şeyma Subaşı ile ‘İkiz kadar benziyorlar’, ‘Aynı annesinin kopyası’, ‘Küçük Şeyma’ diye yorum yapılırken, muhtemelen bundan sonra ‘Babaannesinin kopyası’ yorumları yapılacak.

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