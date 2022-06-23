Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Acun Ilıcalı kızı ve eski eşi Zeynep Yılmaz ile verdiği pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Bu paylaşım sonrası çok sayıda internete kullanıcısı "Acun Ilıcalı'nın kızı Leyla Ilıcalı kimdir? Leyla Ilıcalı nereli ve kaç yaşında?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Ayrıntılar haberimizde...

ACUN ILICALI'NIN KIZI LEYLA ILICALI KİMDİR?

Leyla Ilıcalı, Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Ilıcalı'nın kızıdır. Acun Ilıcalı ve Zeynep Ilıcalı 2003'te evlenip 2016'da boşanmıştır. Yasemin Ilıcalı adında bir kızları daha vardır.

LEYLA ILICALI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Leyla Ilıcalı 2004 yılında dünyaya geldi. Acun Ilıcalı'nın Zeynep Yılmaz ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı liseden mezun oldu.



