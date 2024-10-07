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  4. Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Hasan Can Kaya'dan bomba sözler: Vefa borcum yok

Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Hasan Can Kaya'dan bomba sözler: Vefa borcum yok

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
07.10.2024 07:40
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Youtube'daki Konuşanlar programıyla tanınan Hasan Can Kaya daha sonra Exxen için Acun Ilıcalı ile el sıkışmıştı. Servet değerinde tekliflere rağmen başka kimseyle anlaşmayan Hasan Can Kaya "Bir vefa borcum yok" dedi.

Acun Ilıcalı'nın ödediğinin 4 katını teklif ettiler gitmedi! Hasan Can Kaya'dan bomba sözler: Vefa borcum yok

MYNET-YouTube kanalında Konuşanlar isimli programla sevilen ve daha sonra Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya Melis İşiten ile Zaten Şov'a konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan Hasan Can Exxen'de olmasına dair de konuştu.

Hasan Can Kaya programda Acun Ilıcalı ile anlaştıktan sonra çok linç yediğini söyleyerek "30.000 tweet atıldı, inkar etmez zaten geçtikten 2 ay sonra şubat ayında 11 milyon toplam izlenmenin 7 milyonu bendim, özetle söyleyeyim Acun abiden bağımsız hiçbir sektör gücünün torpili yok üzerimde dolayısıyla vefa borcum yok" dedi.

Acun Ilıcalı'yı sevdiğini söyleyen Hasan Can Kaya "Adam iyi bir insan arkadaşlar mutlu çalışıyorum birlikte mutlu çalışıyorum birlikte mutlu çalıştığım için bu dışarıdan gelen telifleri reddediyorum vefa borcumdan değil yani" ifadelerini kullandı.

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GELEN TEKLİFLERİ İSTEMİYOR

Acun Ilıcalı bir süre önce "Hasan Can öyle teklifler aldı ki bahsedilen paraların normal matematikle içinden çıkamazsın. Biz Hasan Can'a 1 veriyorsak ona 4-5 teklif ettiler. Ne dedi biliyor musun? 'Ben Acun ağabey ile yürüyorum. Bu teklifleri de düşünmüyorum' dedi" demişti.

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Hasan Can Kaya
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