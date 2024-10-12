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  4. Acun Ilıcalı'nın ona ev aldığı iddia edildi... MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'den açıklama gecikmedi

Acun Ilıcalı'nın ona ev aldığı iddia edildi... MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'den açıklama gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 15:47
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MasterChef Türkiye'ye yaptığı başvuru videosu ve yarışmadaki tavırları ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ayşe Ekiz geçtiğimiz günlerde yarışmaya veda etmişti. Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı'nın ona ev aldığı iddiaları gündeme geldi. Ayşe Ekiz bu iddialara sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı'nın ona ev aldığı iddia edildi... MasterChef'ten elenen Ayşe Ekiz'den açıklama gecikmedi

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından biri olan Ayşe Ekiz sempatik tavırları ve kendine has tarzı ile yarışmaya damga vurmuştu.

Yarışmaya başvuru videosuyla bile kendini sevdirmeyi başaran Ayşe Ekiz geçtiğimiz günlerde yarışmadan elendi. Ayşe'nin elenmesi tüm yarışma takipçilerini üzdü.

KAPAK FOTO AYEŞ

Ancak yarışmanın ardından Ayşe Ekiz hakkında haberler gelmeye devam etti. Afyonkarahisar'ın Sultandağı İlçesi’ne bağlı Çukurcak Köyü’nde yaşamını sürdüren Ayşe'ye Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’dan bir teklif gitti.

AYŞE KAPAK

BELEDİYE BAŞKANINDAN İŞ TEKLİFİ!

Köksal, 'Ayşe Ekiz, Afyonkarahisar’ımızı en iyi şekilde temsil etti. Kendini sürekli geliştiren, hata yapmaktan korkmayan Ayşe Ekiz’i, Belediyemiz bünyesindeki Gastronomi Birimimize davet ediyoruz. Ayşe Ekiz ne zaman isterse Gastronomi Birimimizde görev alabilir. Afyonkarahisar'ımızın lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayşe Ekiz de gücümüze güç katacaktır.' demişti.

'EV ALDI' İDDİASI...

İş teklifinin ardından Acun Ilıcalı'nın Ayşe Ekiz'e ev aldığı iddiası da gündeme bomba gibi düştü. Ekiz bu iddialara sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Ekiz 'ev konusu yalan haber' ifadelerini kullandı.

ayşe ekiz

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Afyonkarahisar Masterchef
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