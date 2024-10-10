Mamadan tüy toplayıcıya evcil hayvan ürünlerinde şaşırtıcı fiyatlar

Evcil hayvanlarımızın sağlığını ve mutluluğunu her zaman ön planda tutuyor, sevimli dostlarınız için en iyisini arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hem minik dostlarınızı sevindirecek hem de bütçenizi koruyacak harika ürünlerle karşınızdayız. Prime Alışveriş Festivali'ne özel indirime giren evcil hayvan ürünlerine yer verdiğimiz bu içeriğimizde her eve uygun ihtiyaçlar mevcut. Kedi ve köpek mamaları, oyuncaklar, su ve yemek kapları, tüy toplayıcılar ve dahasına indirimli fiyatlarla sahip olup bütçe dostu alışverişle gününüzü taçlandırmak isterseniz gelin detaylara geçelim.

1. Delibon Gerçek Deriden Pres Kemik

Kullanıcılar ne diyor?

"Köpeğime aldım, gerçekten dişleri için çok kullanışlı oldu."

"Köpeğim çok sevdi. Uzun süre oyalanmasını sağlıyor. Tavsiye ederim. Ayrıca epey büyük. Orta ve bütün ırk köpeklere iyi gider. Uzuv süre dayanır."

2. Feandrea Su Geçirmez Evcil Hayvan Örtüsü

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok güzel ve kaliteli bir ürün. Sıcak tutuyor ve su geçirmiyor.Köpeğim çok sevdi. Teşekkürler."

"Çok beğendim."

3. Ankanorm Store Araba Kedi Köpek Minderi

Kullanıcılar ne diyor?

"Fiyat performans ürünü."

"Ürün genel olarak iyi, fakat klipsler sürekli kendiliğinden çıkıyor. Onun dışında bir sorun yaşamadım."

4. Pro Plan Sterilised Somonlu Kuru Kedi Maması 3 kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Kedilerim yetiştiremiyorlar, o kadar güzel bir mama, kampanyanya girerse 10 kilogram alacağım."

"Çocuğuma içim rahat tüm mamalarını Amazon'dan şipariş ediyorum. Hızlı ve kaliteli geliyor. İndirim günlerinde bazen çok uyguna gelebiliyor. STT tarihi bayağı ilerideydi."

5. BLACK+DECKER HMSCT0001-XJ Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı

Kullanıcılar ne diyor?

"12 senedir evde kedi var. Yüzlerce ürün denemişimdir. Bu en iyisi diyebilirim. İleri geri yapabiliyor olmak büyük avantaj. Kolay temizleniyor. Memnun kaldım."

"Uzun ömürlü. Başarılı ve pratik bir ürün."

6. Xiaomi Akıllı Kamera C200, 1080p WiFi Kamera, Bebek Monitörü, İç Mekan Kamerası, Evcil Hayvan Kamerası

Kullanıcılar ne diyor?

"Herkese tavsiye ederim, konuşma özelliği var. Sese duyarlı takip yapıyor. Üç adet aldım, çok memnunum. Alacaklara tavsiye ediyorum."

"İşini sorunsuzca yapıyor, gece modu ve düşük ışıkta da yüksek performans veriyor. Uygulama çok iyi çalışıyor ve sorunsuz, memnun kaldım."

7. Enjoy Kuru Kedi Maması

Kullanıcılar ne diyor?

"Sokaktaki neredeyse bütün kediler yedi."

"Sokak canları seviyor. Markadan çok memnun kaldım. Tabii ki Amazon ile harika bir alışveriş deneyimi oluyor. İyi ki varsın Amazon."

8. Orret Home Tiftik Toplayıcı

Kullanıcılar ne diyor?

"Koltuklardan kedi kılını söküyor. Kediniz varsa bu ürünün sizde olması gerek."

"Koltuk ve halılarda çok verimli, diğer kumaşlarda kıyafetlerde denemeyin yolma yapıyor."

9. Reflex Kuzulu ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması, 15 Kg

Kullanıcılar ne diyor?

"Köpeğim bayılarak yedi. Tekrar tekrar sipariş verdiğim bir ürün."

"Hem besleyici hem lezzetli olacak ki köpeğim severek yiyiyor ve bu mamayı yediğinden beri daha iyi hissediyor."

10. EMEY Renkli Katlanır Kedi ve Köpek Oyun Tüneli

Kullanıcılar ne diyor?

"Kedilerimin sıkılmadan oynadıkları oyuncaklardan biri."

"Kedim çok sevdi, malzemesi kaliteli."

11. Bypet Evcil Hayvan Çantası Büyük Boy

Kullanıcılar ne diyor?

"Plastik kutulardan çok daha iyi, tamamen file olduğu için kedim çevreye daha hakim olabildi ve hiç huzursuz olmadı."

"Etrafı şeffaf plastik ile kapalı olduğu için plastik kokusu var maalesef. Ön ve arkası fileli, hava geçişine müsaade ediyor. Evin içinde de ağzı açık bekletiyorum. Kedim içine girip vakit geçiriyor. İsterseniz katlayıp saklayabilirsiniz. Bu bakımdan plastik taşıma çantalarına kıyasla pratik."

12. Haustier PF05 Kameralı 1080P FHD Gece Görüş Akıllı Kedi Köpek Otomatik Mama Kabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Yaklaşık bir aydır kullanıyorum, çok memnunum keşke daha önce alsaydım."

"Bayağı mama alıyor, ayakları yerde kaymıyor ama kedi zorladığında yan yatırabiliyor, çelik mama kabı bir klipsle yuvaya otursa daha iyi olurmuş. Bunlar dışında her şey çok güzel, kesin alın."

13. Emey Kedi Köpek Mama Su Kabı, Mama Ve Su Bowl Kabı

Kullanıcılar ne diyor?

"Yerden yüksek olduğu için kedim rahat etti. Mama yerken boynunu yere eğmek ya da yatmak zorunda kalıyordu (biraz tombul), şimdi oturabiliyor."

"Kabın kenar yüksekliği biraz kısa. Kuru mama yere dökülebiliyor. Kedimiz hemen alıştı. Kullanıyoruz."

Bu içerik 10 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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