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Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu... Ameliyattan sonra taburcu edildi

22.09.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde kızı Banu Ilıcalı ile birlikte motosiklet kazası yapan Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak ediliyordu. Koluna platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu oldu.

Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu... Ameliyattan sonra taburcu edildi

Acun Ilıcalı ve kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosiklet kazası geçirdi. Ilıcalı'nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer'de bir otomobille çarpıştı. Kaza sonrası Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu merak ediliyordu.

Kolu kırılan ve koluna ameliyatla platin takılan Ilıcalı hastaneden taburcu edildi.

Öte yandan Ilıcalı'nın sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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Acun Ilıcalı
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