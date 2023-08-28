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Acun Ilıcalı'nın samimi itirafı şaşırttı! "20 yıldır montum yoktu"

28.08.2023 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sunucu ve televizyoncu Acun Ilıcalı hem iş hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Sık sık parmak arası terlikle ve siyah tişörtle görmeye alışık olduğumuz Acun Ilıcalı, Hull City'i alana kadar hiç montunun olmadığını söyledi. Ilıcalı, samimi itirafıyla sosyal medyada çok konuşuldu.

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, Roksan Kunter’in Youtube kanalına konuk oldu. 20 yıldır mont almadığını dile getiren Acun Ilıcalı'nın açıklamaları dikkat çekti.

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"20 YILDIR MONTUM YOKTU"

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı Hull City'i alana kadar hiç mont almadığını söyledi. Genellikle siyah tişört ve terlikle gezen Acun Ilıcalı Hull City’i alınca 8-10 tane de mont aldığını ifade etti.

acun ılıcalı hull city

“Takım alana kadar montum yoktu, yemin ederim. Çünkü ben kış nedir bilmem ki... Kışı görmüyorum neden mont alayım. Montu giyecek bir yerim yoktu. 20 yıldır da montum yok açıkçası. Kışın Dominik'teyim. Şimdi kulübüm var. 8-10 tane de mont aldık tabii. İngiltere çok soğuk esiyor, ayakların uyuşuyor. Mecburen aldım. İlk defa kışlık ayakkabı aldım. 365 günün 300 günü terlik giyiyorum zaten. 60 gün de düğünler ve resmi olaylardan oluşuyor hayatım. Ayakkabı giyince bir şeyler taşıyor gibi hissediyorum.”

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